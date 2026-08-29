Liverpool parvient enfin à un accord pour un transfert de 144 millions d’euros

Liverpool a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain sur le montant du transfert de Bradley Barcola, selon les informations du fiable journaliste britannique Ben Jacobs.

Les Reds sont depuis un certain temps déjà dans la course pour arracher l’ailier gauche au PSG et le club entraîné par Andoni Iraola a enfin obtenu gain de cause.

Liverpool va débourser 123 millions d’euros, un montant qui peut encore grimper jusqu’à 144 millions grâce aux bonus.

Plus tôt, Liverpool pensait encore à un deal combiné avec Ibrahim Mbaye, mais l’ailier droit sénégalais a été vendu vendredi soir à Aston Villa pour 55 millions d’euros.

Barcola a disputé au total 152 matches avec le géant français. Il y a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives. Il a remporté la Ligue des champions à deux reprises avec le club.

Le PSG a déjà trouvé en Mika Godts un remplaçant pour le flanc gauche. Le PSG a versé 55 millions d’euros à l’Ajax pour l’attaquant belge.