Liverpool ou Barça ? Bastoni a choisi

L'incapacité à remplacer Iñigo Martínez après son départ l'été dernier s'est avérée coûteuse, d'où la volonté de remédier à cette situation en 2026.





Plusieurs cibles ont été identifiées ces derniers mois, et parmi elles, Alessandro Bastoni est le favori. Il comblerait parfaitement le vide laissé par Martínez en août dernier, étant lui aussi un défenseur central gaucher – un profil qui fait actuellement défaut au Barça, hormis Gerard Martin, ancien latéral reconverti.





Cependant, recruter Bastoni cet été ne sera pas chose aisée pour le FC Barcelone. Outre un prix actuellement hors de portée en raison des difficultés financières bien connues du club, il semblerait que plusieurs autres clubs soient sur les rangs. TEAMtalk (via CaughtOffside) révèle que Liverpool en fait partie, même s'il est également à noter que les Catalans pensent pouvoir signer le joueur de l'Inter Milan et de l'équipe nationale italienne lors du prochain mercato.





Bastoni serait la recrue idéale pour Barcelone.





Si le FC Barcelone souhaite investir massivement dans un défenseur central, Bastoni serait sans aucun doute le meilleur choix. Il rehausserait immédiatement le niveau de la défense et, grâce à sa qualité de relance, il s'intégrerait parfaitement au système de Hansi Flick.





Cependant, ce transfert ne serait possible que si le Barça retrouvait la règle du 1-1 en Liga avant l'ouverture du mercato estival début juillet. Même dans ce cas, l'Inter est clair : Bastoni est intransférable, quel que soit le prix. Cela n'empêchera toutefois pas les Catalans de tenter de le recruter. Pour l'instant, les négociations se poursuivent discrètement.