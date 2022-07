Liverpool : "Ne pars pas !" - Quand Fabinho essayait de convaincre Mané de rester

Après six saisons mémorables, Sadio Mané a décidé de quitter Liverpool, pour le plus grand désarroi de ses anciens coéquipiers.

Le milieu de terrain de Liverpool, Fabinho, a révélé que ses appels à Sadio Mané pour qu'il reste à Anfield n'ont pas été entendus, Le Sénégalais ayant finalement rejoint le Bayern Munich.

Ce transfert a été effectué après six années mémorables sur le bord de la Mersey, au cours desquelles il a remporté la Ligue des champions et la Premier League et marqué 120 buts.

"J'ai toujours gardé espoir qu'il reste"

Son absence se fera sentir dans les rangs de Jurgen Klopp, même si des joueurs comme Luis Diaz et Darwin Nunez ont été recrutés pour aider à combler le vide. Ceux qui ont laissé derrière eux un joueur qui a fait ses preuves sont encore sous le choc.

L'article continue ci-dessous

Les Reds ont autorisé une vente lorsqu'il est devenu évident que l'attaquant de 30 ans voulait partir, mais Fabinho admet qu'il a fait de son mieux pour que Mané reste, déclarant à The Athletic : "À la fin de la saison, j'ai beaucoup parlé avec Sadio. Il m'a parlé de la situation dans laquelle il pourrait partir.

Je lui disais toujours : "Allez, Sadio, reste ici. Tu peux gagner la Premier League et la Ligue des champions ici même, ne pars pas'. Mais je pense qu'il avait déjà pris sa décision. Nous devions respecter cela.

"Sadio a eu une très belle histoire sous le maillot de Liverpool. Il a joué pendant six ans ici et pendant cette période, il a gagné tout ce que vous pouvez gagner et il a décidé qu'il voulait un nouveau défi. C'est normal.

"Après la parade à Liverpool, tout le monde lui a dit au revoir. Nous savions qu'il y avait de fortes chances qu'il parte. J'ai toujours gardé un peu d'espoir qu'il reste, mais tout a été confirmé.

"Perdre Sadio est une grosse perte. Il était l'un de nos meilleurs joueurs mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Nous devons faire face à cette situation. Maintenant, d'autres joueurs doivent s'imposer et prendre de plus grandes responsabilités."

Qui prendra la relève de Mané à Liverpool ?

Alors que Liverpool a fait ses adieux à Mané, ils ont réussi à obtenir un nouveau contrat pour Mohamed Salah et Fabinho est ravi de voir "une légende" rester en place.

Les Reds ont également recruté l'attaquant uruguayen Nunez en provenance de Benfica. Le joueur de 23 ans devrait avoir un impact positif sur le football anglais une fois qu'il se sera adapté à son nouvel environnement.

Fabinho a déclaré au sujet de son arrivée : "Darwin a peut-être besoin d'un peu de temps pour s'adapter, nous verrons bien, mais un joueur comme lui peut vraiment changer une équipe.

"C'est un vrai numéro neuf. C'est un buteur. Il a marqué lors des deux matchs contre nous en Ligue des champions. Nous savons à quel point il est bon. Même si nous avons perdu Sadio, je crois toujours que nous pouvons nous battre pour tout. L'équipe est encore très forte.

"Pendant longtemps, Sadio a toujours joué sur le côté gauche. Mais nous avons Luis (Diaz) sur le côté gauche et nous avons vu comment il a bien joué dans la deuxième moitié de la saison dernière. Luis va devenir de plus en plus important."