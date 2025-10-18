Liverpool - Manchester United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le match tant attendu entre Liverpool et Manchester United attire de nombreux fans désireux de suivre les actions en direct via diverses options de diffusion en streaming. En outre, ceux qui s'intéressent aux prévisions peuvent se tourner vers les plateformes en ligne pour parier sur leur équipe favorite et potentiellement augmenter l'excitation du match. Si vous souhaitez explorer davantage ces possibilités de pari, consultez notre guide complet pour parier en ligne.

Le champion est-il en train de vaciller ? Après une série noire de trois défaites consécutives, une première sous l'ère Arne Slot, Liverpool aborde la réception de son éternel rival, Manchester United, avec une fébrilité inédite. Ce 100ème choc à Anfield n'est pas qu'un simple derby : c'est un test de caractère crucial pour des Reds qui doivent chasser le spectre d'une crise naissante avant la trêve internationale.

Une spirale négative et des doutes qui s'installent

L'état de grâce est terminé. Les buts miraculeux en fin de match qui sauvaient les Reds en début de saison se sont retournés contre eux. La défense est devenue perméable, les recrues stars comme Florian Wirtz et Alexander Isak peinent à trouver leurs marques, et, plus inquiétant encore, l'icône Mohamed Salah semble "hors de forme". Ajoutez à cela la longue absence du gardien Alisson, et c'est toute la machine de Slot qui semble enrayée.

Manchester United, un projet fragile mais un coach soutenu

En face, Manchester United n'est pas un foudre de guerre, surtout à l'extérieur où l'équipe n'a plus gagné en championnat depuis mars. Mais le club a une lueur d'espoir. L'entraîneur Rúben Amorim, bien que sous pression en raison des résultats, a reçu le soutien public de son nouveau propriétaire, Jim Ratcliffe, qui lui a promis du temps. Une stabilité rare qui pourrait permettre aux Red Devils d'aborder ce choc avec un peu moins de nervosité que leur adversaire.

Un derby pour exorciser les démons

Ce choc au sommet est avant tout une bataille psychologique. Liverpool doit impérativement l'emporter pour briser la spirale négative et prouver qu'il reste le patron du royaume. Manchester United, de son côté, rêve de mettre fin à sa terrible malédiction à Anfield, où il n'a plus gagné depuis 2016. Face à un rival affaibli, l'occasion est unique de frapper un grand coup.

Sur quelle chaine suivre le match Liverpool - Manchester United ?

Le choc le plus attendu du football anglais sera diffusé en France sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée, MyCanal.

Voici comment vous pouvez regarder Liverpool vs Manchester United dans le monde entier.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Liverpool vs Manchester United

Anfield sera le théâtre de cet affrontement épique à 17h30, heure française, ce dimanche 19 octobre.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Liverpool

Bonne nouvelle pour Arne Slot, qui a finalement pu compter sur Ibrahima Konaté et Ryan Gravenberch, un temps incertains après avoir quitté prématurément leur sélection durant la trêve internationale. Les deux joueurs se sont entraînés normalement et seront disponibles pour le choc à venir.

En revanche, Alisson Becker, Wataru Endo et Giovanni Leoni sont forfaits, contraignant le technicien néerlandais à revoir certaines options. Devant, Liverpool pourrait présenter une attaque inédite, avec les débuts conjoints de Hugo Ekitiké et Alexander Isak, soutenus sur le flanc gauche par Florian Wirtz, en grande forme après ses prestations avec l’Allemagne.

Une composition résolument offensive, pensée pour accompagner Mohamed Salah et maintenir la pression sur les défenses adverses, alors que les Reds cherchent à consolider leur excellent début de saison.

Infos de l'équipe de Manchester United

Les Red Devils abordent ce rendez-vous avec un effectif quasiment au complet, un luxe comparé à leurs adversaires. Noussair Mazraoui a repris l’entraînement et a même rejoint la sélection marocaine durant la trêve, tandis que Lisandro Martínez a retrouvé le travail collectif — même si ce match pourrait arriver un peu trop tôt pour lui.

Les principales interrogations d’Amorim concernent le milieu de terrain et l’animation offensive. Le jeune Kobbie Mainoo, impressionnant face à Liverpool, pourrait être titularisé pour casser le pressing adverse et fluidifier la relance. Mason Mount et Amad Diallo sont également candidats à une place dans le onze, mais les recrues estivales Bryan Mbeumo et Matheus Cunha devraient débuter, épaulés par Benjamin Šeško à la pointe de l’attaque.

Un onze ambitieux pour confirmer la montée en puissance mancunienne.

La forme des deux équipes

Face-à-face

La Dernière Rencontre

Amorim a eu droit à un véritable baptême du feu dans la légendaire rivalité entre Liverpool et Manchester United, lorsque son équipe s’est rendue à Anfield plus tôt cette année. Les Reds étaient en pleine forme et filaient vers le titre de champion. En face, United, en grande difficulté, semblait promis à une soirée cauchemardesque. Mais les Red Devils ont fait preuve d’un sacré caractère. Solides en première période, ils ont tenu bon avant que Martinez n’ouvre le score dès la reprise. Un avantage de courte durée : à peine sept minutes plus tard, Gakpo égalisait pour Liverpool. Les hommes de Klopp pensaient avoir repris le contrôle lorsque Salah a transformé un penalty à la 70e minute pour redonner l’avantage aux siens. Mais Amad est venu bouleverser le scénario en signant une égalisation splendide à dix minutes du terme. La pression est montée d’un cran en fin de match : Liverpool a bien failli l’emporter, mais United aurait aussi pu réaliser le coup parfait si Harry Maguire n’avait pas complètement raté sa finition à la 97e minute, seul face au but. Le coup de sifflet final, dans une atmosphère détrempée, a libéré tout un stade.

