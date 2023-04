Liverpool : la mesure forte de Klopp pour faire réagir ses joueurs

Le manager de Liverpool a bien l'intention de redresser la barre après une saison particulièrement chaotique.

Si Liverpool a encore une occasion inespérée d'accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions, cette campagne 2022-23 restera assurément la plus délicate de l'ère Klopp. Les Reds ont soufflé le chaud et le froid toute la saison. Et le technicien allemand ne compte pas revivre pareille campagne l'an prochain.

Klopp annonce une mesure forte

Déjà projeté sur la saison prochaine, Jürgen Klopp a ainsi exprimé son désir de ramener le LFC sur le devant de la scène. Pour cela, il compte s'appuyer sur son groupe le plus tôt possible durant l'intersaison. En d'autres termes, les vacances seront courtes.

"Cette année doit être différente. Nous devons mettre de l’intensité et nous devons préparer cela pendant la pré-saison, a annoncé Jürgen Klopp. C’est pourquoi je veux qu’ils retrouvent l’entraînement le plus rapidement possible, en respectant tout de même leur besoin de vacances. Je veux qu’ils partent en vacances le plus longtemps possible mais, pour l’année prochaine, nous devons nous assurer d’être ensemble le plus tôt possible. La prochaine saison est au-dessus de tout, pour être honnête". Les joueurs sont prévenus.