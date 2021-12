Liverpool : l'avenir de Salah, Klopp prône la patience

Dans une forme étincelante avec les Reds depuis le début de la saison, Mohamed Salah est considéré comme le meilleur joueur de Premier League. Candidat crédible au Ballon d'Or 2021 finalement remporté par Lionel Messi, l'Égyptien n'a pas encore prolongé son contrat à Liverpool. Une situation qui s'éternise et suscite de nombreuses interrogations, forçant l'attaquant à faire le point dans une interview accordée à la chaine MBC la semaine dernière.

Salah : « Le Ballon d’Or ? Les critères sont injustes »

"Je l'ai dit plusieurs fois, si la décision m'appartient, je veux rester à Liverpool. Mais la décision est entre les mains de la direction et ils doivent résoudre ce problème. Il n'y a pas de problème mais nous devons parvenir à un accord pour le contrat. C'est à eux de voir. Votre valeur financière montre à quel point le club vous apprécie et qu'il est prêt à tout pour que vous restiez", avait ainsi confié le buteur des Reds, mettant indirectement la pression sur ses dirigeants grâce à la presse.

"Nous sommes en train de discuter"

Présent en conférence de presse ce lundi, son entraîneur Jürgen Klopp s'est à son tour exprimé sur la situation de l'attaquant le plus prolifique de Premier League. Selon lui, s'accorder sur un nouveau contrat demande nécessairement du temps. "Vous savez exactement ce qu'il en est pour Mo. Nous sommes en train de discuter. Prolonger le contrat d'un joueur comme Mo n'est pas quelque chose où vous vous rencontrez avec une tasse de thé dans l'après-midi et trouvez un accord", a répondu le technicien allemand, non sans une certaine ironie, ne souhaitant pas s'éterniser sur le sujet.

"Il n'y a vraiment rien d'autre à dire sur Mo. Il en parle et je ne peux dire que quelques choses car tout le reste n'est pas pour le public, évidemment (...) Mo va bien, je vais bien. Je pense que ce que nous voulons tous est clair et les choses comme ça demandent du temps, c'est tout", a ensuite ajouté l'ancien coach du Borussia Dortmund, soucieux de préserver son meilleur élément le plus longtemps possible.