Liverpool - Klopp : "Wijnaldum était en colère de ne pas débuter contre Barcelone"

L'entraîneur des Reds revient sur l'incroyable remontée face au Barça en C1, et se livre sur ses choix au moment de choisir son XI.

Jürgen Klopp a donné un aperçu de sa manière de sélectionner son équipe à , admettant que Georginio Wijnaldum était "vraiment en colère" de ne pas avoir commencé le match de de la saison dernière contre Barcelone à Anfield.

Klopp est largement considéré comme l'un des meilleurs managers de l'ère moderne. Il s'est fait connaître en remportant deux titres de au avant de connaître encore plus de succès à Liverpool.

Les Reds sont devenus des prétendants au titre de et des vainqueurs de la Ligue des champions au cours des cinq dernières années. L'équipe de Klopp n'était plus qu'à deux victoires de son premier titre de champion en 30 ans, avant que l'épidémie de coronavirus n'arrête le football.

Klopp a été crédité pour son approche tactique astucieuse tout au long de son séjour dans le Merseyside et a pris un peu de temps pour discuter de son processus en coulisses.

L'entraîneur allemand se souvient que Wijnaldum était contrarié d'avoir été laissé sur le banc contre Barcelone - malgré le fait qu'il ait fini par être l'un des héros en incrivant deux des quatreb buts des siens.

"Les joueurs savent un jour ou deux avant le match s'ils jouent ou non. Je veux qu'ils s'y préparent, mais je les traite individuellement, a déclaré Klopp à Sky Sports. Si un joueur qui a joué les 20 derniers matchs d'affilée ne joue pas le match suivante, ce n'est pas un gros problème.

"Je dois toujours juger la situation sur le moment. Nous avons eu des situations comme l'année dernière en Ligue des champions, au match retour, où tout le monde m'a dit que Wijnaldum était vraiment en colère de ne pas avoir commencé.

"Je dis aux garçons : 'vous n'avez pas à être satisfaits de mes décisions, vous devez juste les accepter et après le match, nous pourrons en parler. Mais avant le match, nous ne pouvons pas. Si vous êtes en séance et que vous n'êtes pas content mais que vous vous entraînez bien, venez après le match dans mon bureau lundi matin et je vous expliquerai'.

"Si vous voulez dire que je suis l'ami des joueurs, croyez-moi, le jour du match, je suis l'ami d'exactement 11 joueurs. Tous les autres ont des choses à critiquer si vous leur demandez."

Klopp a également insisté sur le fait que son rôle principal à Anfield est de tirer le meilleur de ses joueurs, ajoutant : "Mes joueurs ne sont pas mes fils, mais mes fils ont maintenant 35 et 32 ans, et c'est à peu près la même chose.

"Il y a des moments où vous êtes un père, il y a des moments où vous êtes un ami, il y a des moments où vous devez les critiquer. Ces choses sont toujours exactement les mêmes. J'ai toujours fait la même chose avec mes joueurs.

"Nous pouvons avoir une relation très étroite et plus vous êtes proche, plus vous devez dire la vérité aux garçons parce qu'ils vous jugent sur ce point. Je l'ai expliqué une fois et j'ai dit que je voulais vraiment être l'ami de mes joueurs mais je ne peux pas être leur meilleur ami. C'est comme ça.

"Un ami doit vous dire la vérité, un ami doit vous dire ce que vous pouvez faire de mieux, un ami doit vous dire - et vous dira toujours - ce qui est bien et ce qui est mal. C'est exactement ce que je fais, mais jamais de manière à ce qu'ils ne puissent pas se lever le lendemain matin.

"C'est toujours la même raison : je veux les aider. Je n'ai pas d'autre travail. Mon travail est d'aider les garçons à être les meilleurs joueurs possibles, et il y a quelques trucs à faire."