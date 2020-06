Liverpool - Klopp soulagé de reprendre

L'entraîneur des Reds, tout proche d'un sacre attendu depuis 30 ans en Premier League, s'est dit soulagé de voir le championnat reprendre le 17 juin.

Plus de deux mois après l'interruption en raison du coronavirus, les entraînements en groupe sont de nouveau autorisés pour les clubs de . La reprise du championnat anglais est prévue pour le 17 juin prochain, un soulagement pour Jürgen Klopp.

"Nous n'avons jamais eu neuf semaines sans entraînement dans notre vie depuis que nous jouons au football, s'est exclamé le technicien allemand sur le site officiel des Reds. Tout cela est différent mais aussi intéressant.

"Après, pour être honnête, cela fait toute la différence pour nous de nous réunir et d'avoir ce contact, cette interaction, directement sur le terrain, et non par l'intermédiaire d'un ordinateur ou d'un écran."

Une reprise qui devrait permettre à d'officialiser son premier titre depuis 1990, un an après avoir échoué pour un petit point face à . Des Skyblues repoussés à 25 points alors qu'il reste neuf journées à disputer - même si les hommes de Pep Guardiola comptent un match en retard contre .