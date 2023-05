Liverpool : Klopp rigole des malheurs de Chelsea

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, admet qu'il prend un certain plaisir à voir Chelsea se débattre après ses énormes dépenses de transfert.

L'immense course aux transferts de Chelsea, qui a signé 16 joueurs, n'a guère aidé le club sur le terrain. Sous la houlette de Graham Potter et de Frank Lampard, le club a connu des difficultés et ne compte aujourd'hui que 10 points d'avance sur la zone de relégation et 14 sur Liverpool, septième.

Au micro de Sky Sports, Klopp a déclaré : "Je me sens un peu pour Chelsea : "Je suis un peu désolé pour Chelsea, parce que ça ne va pas bien. Je pense que c'est une très grande équipe, mais d'un autre côté, c'est bien de voir qu'on ne peut pas simplement réunir des joueurs de haut niveau et penser que ça va marcher. Il faut construire une équipe et c'est ce que les joueurs ont sous-estimé, donnant à leurs entraîneurs une tâche presque impossible à accomplir. Vous ne pouvez pas avoir deux vestiaires, vous ne pouvez pas vous entraîner sur deux terrains, vous devez créer des relations, vous devez créer un esprit d'équipe, et ce voyage est la raison pour laquelle je suis un peu heureux. Chelsea finira par s'en sortir et sera incroyablement fort l'année prochaine, mais je ne les utilise qu'à titre d'exemple. Au plus haut niveau, non, nous ne pouvons pas faire ça. Et c'est ce que nous ne ferons pas. Il faut faire venir les bons joueurs et construire une nouvelle équipe. Cette équipe a écrit une histoire sensationnelle et maintenant nous en commençons une nouvelle, c'est tout".

Liverpool a connu des difficultés cette saison et se retrouve à sept points de Manchester United, quatrième, qui a un match en retard. Mais Klopp semble déterminé à ne pas répéter les erreurs de Chelsea lors de la fenêtre de transfert d'été, même s'il admet que les Reds pourraient devoir se contenter de jouer l'Europa League la saison prochaine.