Liverpool : Klopp réclame de la patience pour Carvalho

Les Reds espèrent pouvoir développer l'important potentiel du jeune attaquant portugais sur les bords de la Mersey.

Jurgen Klopp appelle à la patience avec le nouveau venu de Liverpool, Fabio Carvalho, même s'il admet que le talentueux adolescent, qui a coûté près de dix millions d'euros aux Reds, a la capacité de "mettre un stade à ses pieds".

"Il est bon de rappeler à tout le monde qu'il aura besoin de patience"

L'ailier portugais de 19 ans a officiellement finalisé son transfert à Anfield en provenance de Fulham.

On attend beaucoup de l'avenir de Carvalho, qui doit apprendre des "meilleurs professeurs" sur les bords de la Mersey, et Klopp espère qu'il aura le temps de révéler tout son potentiel.

Klopp a expliqué au site officiel de Liverpool pourquoi les Reds ont décidé de recruter le jeune homme et pourquoi il s'agit d'une signature qui devrait enthousiasmer une base de fans fidèles : "C'est génial de pouvoir enfin accueillir Fabio et de le présenter correctement à nos supporters.

"Quel talent il a, hein ? Un joueur qui peut faire vibrer un stade. Il met sa personnalité dans ses performances, il est confiant et aventureux avec le ballon, et il veut faire bouger les choses.

"C'est un joueur polyvalent, c'est sûr, et c'est une menace offensive avec sa créativité et son dynamisme.

"L'année dernière, Fulham a connu une saison merveilleuse et Fabio a mérité la reconnaissance individuelle qui en a découlé.

"Il n'est pas nécessaire de le dire, mais il est bon de rappeler à tout le monde qu'il aura besoin de patience. C'est un pas en avant, mais nous savons qu'il est plus que capable de le faire, et c'est pourquoi nous étions si désireux depuis si longtemps de le faire signer à Liverpool.

"Il bénéficie ici d'un environnement parfait pour apprendre et se développer. Il a un vestiaire rempli des meilleurs professeurs du football qui l'aideront à s'installer et à s'adapter.

"Avec nous, un joueur du profil de Fabio aura l'opportunité et l'espace pour s'améliorer, apprendre et se développer davantage. Je suis impatient de travailler avec lui et de le voir sous le maillot rouge."

Pourquoi Liverpool a-t-il fait signer Carvalho ?

Carvalho a signé un contrat de cinq ans à Anfield et portera le numéro 28 de Liverpool - un maillot qui a été porté par l'ancien capitaine légendaire Steven Gerrard.

Il espère être à la hauteur des espérances, alors qu'une sérieuse clameur pour sa signature a été déclenchée après avoir illuminé le Championship à Fulham.

La saison dernière, il a délivré huit passes décisives et inscrit dix buts en deuxième division, alors que les Cottagers ont été champions et promus en Premier League.

Sa vitesse et sa volonté de prendre les gens à contre-pied devraient l'attirer vers les fidèles de Liverpool, et il y a maintenant une opportunité pour son jeu d'être amélioré avec celui de l'ex-starlette de Fulham Harvey Elliott.