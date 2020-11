Liverpool - Klopp "ne sait pas" si les Reds vont recruter un défenseur cet hiver

L'entraîneur des Reds assure être satisfait de Nat Phillips et Rhys Williams pour compenser les multiples blessures derrière.

Jurgen Klopp insiste sur le fait qu'il n'a aucune idée si va cibler un nouveau défenseur lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Mais le patron des Reds a soutenu ses jeunes défenseurs centraux pour aider le club à surmonter sa crise actuelle de blessures - en commençant contre le leader de la , Leicester, dimanche.

Klopp a été mis à mal après avoir vu tomber plusieurs titulaires de l'équipe première ces dernières semaines, notamment son arrière-garde, qui a été décimée.

D'abord Virgil van Dijk a subi une rupture du ligament croisé antérieur qui pourrait empêcher le Néerlandais de jouer pour le reste de la saison. Puis, une semaine plus tard, Fabinho, qui est passé du milieu de terrain à défenseur central, a souffert d'un problème aux ischio-jambiers.

Trent Alexander-Arnold a subi une blessure au mollet contre , ce qui le mettra sur la touche jusqu'au mois prochain. Puis, pendant la pause internationale, on a appris que Joe Gomez avait endommagé le tendon de la rotule de son genou gauche lors d'un entraînement avec l' , une blessure qui a nécessité une opération et qui empêchera le jeune homme de 23 ans de jouer pendant plusieurs mois.

Il ne reste plus que Joel Matip, qui a lui-même des antécédents de blessure à Anfield, en tant que défenseur central de métier, et Klopp a dû recourir à la paire inexpérimentée composée de Nat Phillips et de l'adolescent Rhys Williams ces dernières semaines.

Une situation loin d'être idéale, bien sûr, et qui a naturellement donné lieu à des suggestions que Liverpool cherchera à dépenser lorsque la fenêtre de transfert s'ouvrira au Nouvel An.

"Nous verrons bien. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire en janvier, je n'en ai aucune idée. Nous pouvons chercher des solutions à l'extérieur, c'est clair. Mais pour l'instant, nous avons la situation que nous avons", a toutefois tempéré Klopp.

"Je ne veux pas comparer les situations, mais je suis venu à Dortmund en 2008 et mes deux demi-centres avaient 19 et 20 ans cet hiver-là, [Mats] Hummels et [Neven] Subotic, et nous avons joué avec eux pendant presque tout le temps.

"Nous avons du talent ici. Ils sont jeunes, 18, 19, 23 ans, et nous avons des joueurs plus expérimentés. Et dans quelques semaines, nous espérons avoir des milieux de terrain qui pourront également jouer un rôle plus défensif.

"En janvier, je ne sais pas si nous pouvons faire quelque chose. Je n'ai aucune idée en ce moment même si nous voulons faire quelque chose. Sur le moment, nous sommes bien. Nous utilisons les garçons que nous avons, et je suis vraiment heureux de la chance qu'ils ont.

"Vous devriez les voir à l'entraînement, ils sentent la chance ! C'est bien. Je suis vraiment sûr que ça va marcher avec les garçons, et j'espère que nous pourrons convaincre le reste du monde aussi."

Klopp pourrait bien avoir Fabinho disponible pour le choc de dimanche contre Leicester, le Brésilien ayant rejoint l'équipe à l'entraînement cette semaine.

Mais Thiago aura probablement besoin d'un peu plus de temps. L'international espagnol n'a plus joué depuis le derby contre le 17 octobre dernier en raison d'une blessure au genou contractée lors d'un tacle de Richarlison, mais Klopp espère que sa recrue de l'été sera bientôt de retour.

Il a souri quand on lui a dit que les fans étaient désespérés de voir l'ancien joueur du . "Mais je ne peux pas changer ces choses. Nous devons faire face aux conséquences des blessures, des accidents ou, dans ce cas, des fautes graves.

"S'il avait pu jouer avant, il l'aurait fait, mais il n'a pas pu. Il est sur le terrain, il court, il fait beaucoup de choses, donc ce ne sera pas trop long.

"Le même jour, nous avons reçu les horribles photos de Virgill et nous avons été un peu soulagés que ce ne soit pas si grave pour Thiago. Mais il était toujours clair que ce ne serait pas dans deux ou trois jours. Nous pensions que la situation allait se régler rapidement, mais ce n'est pas le cas, et c'est ce que nous devons accepter.

"Nous ne nous précipiterons pas. Nous le préparons pour le reste de la saison, pas [seulement] pour le premier match qu'il peut jouer. C'est la situation."

Klopp a ajouté : "Les joueurs doivent s'entraîner avec l'équipe, et pas seulement une fois. Si c'était vraiment sérieux et que nous n'avions pas d'autres joueurs, peut-être qu'une fois suffirait de temps en temps, mais cela n'arrive pas souvent.

"Fabinho en faisait partie. Nous verrons ce que nous en ferons. Nous verrons la réaction, mais il faisait partie de l'entraînement normal de l'équipe."