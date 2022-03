Liverpool - Klopp : "L'Inter ne vient pas en touriste"

Mardi soir, Liverpool reçoit l'Inter Milan à Anfield en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Malgré la victoire 2-0 acquise à l'aller, à San Siro, Jürgen Klopp, le coach des Reds, l'assure : son équipe n'est pas encore qualifiée et devra se méfier de l'inter : « Le danger, tout le monde le connaît. 2-0, c'est l'avantage qui a été renversé le plus de fois dans l'histoire du football. On est dans la position d'une équipe qui mène 2-0 à la mi-temps. Si on pense que l'on est déjà qualifié, on fait fausse route. Et nous savons tous que la Ligue des champions c'est un long chemin.

« Le résultat du match aller est bien meilleur que celui que j'espérais, avant que nous jouions là-bas. Au vu match, on n'aurait pas prédit qu'on allait gagner 2-0. C'était très compliqué, c'était un match très dur à jouer.

« L'Inter est une équipe qui a de la qualité et ils viendront aussi pour le montrer. Ils ont gagné leur dernier match 5-0 (vendredi, en Serie A, n.d.l.r.). C'est contre la lanterne rouge, certes, mais ils étaient très impressionnants. Lautaro Martinez a marqué, Edin Dzeko a marqué, Ribon Gosens a fait son retour. Mais heureusement pour nous, Nicolas ne sera pas là car il délivre beaucoup de passes décisives.

« C'est une équipe très bonne, très expérimentée. Ils ne viennent pas en touristes. Ils viennent pour gagner le match. C'est aussi ce que nous voulons faire car nous ne sommes pas une équipe qui défend un résultat. Nous allons jouer offensif et on verra ce qu'on arrive à en tirer. »