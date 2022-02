Inter Milan-Liverpool (0-2) : Liverpool crucifie l'Inter en huit minutes

Irrésistible lors de la phase de groupes avec un carton plein (6 victoires, 17 buts marqués en 6 matches), Liverpool a trouvé à qui parler lors de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions. Car l'Inter Milan, pourtant outsider de cette double confrontation, et battu de deux buts, a regardé Liverpool droit dans les yeux, ne cédant que dans le dernier quart d'heure.

Joué sur un rythme intense avec deux équipes ne fermant pas le jeu, on peut s'étonner de n'avoir vu que deux buts lors de ce match.

Çalhanoglu sur la barre, Dzeko hors-jeu

A la mi-temps, on pouvait d'ailleurs s'étonner de voir le tableau d'affichage toujours à 0-0 et aucun tir cadré pour les deux équipes ! Il faut dire que Sadio Mané avait manqué de peu le cadre à deux reprises (14e et 23e).

Et entre les deux opportunités du Sénégalais, l'Inter avait répondu avec une frappe du gauche de Çalhanoglu heurtait la transversale d'Alisson (16e).

On ne s'ennuyait pas à San Siro et la deuxième période était du même acabit. A l'heure de jeu, Dzeko faisait chavirer San Siro en filant seul au but et en trompant Alisson. Hélas pour le Bosnien, il était signalé, à juste titre, en position de hors-jeu au départ de l'action et le but était logiquement refusé.

L'Inter a finalement craqué

Un tel match, si plaisant, ne pouvait rester sans but. A un quart d'heure de la fin, sur un corner, Firmino devançait Bastoni et plaçait une tête décroisée dans le petit filet de Handanovic, le portier de l'Inter.

L'Inter accusait le coup et Liverpool enfonçait le clou huit minutes plus tard, sur une action rondement menée. Après un centre d'Alexander-Arnold, Van Dijk remisait de la tête pour Salah dont la frappe en pivot trompait Handanovic.

Plus rien n'était marqué et Liverpool peut savourer ce succès, acquis à l'issue d'une lutte intense. On espère voir un match aussi beau pour le retour à Anfield dans trois semaines.