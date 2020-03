Liverpool, Klopp : « Il faut accepter la défaite »

Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, a accueilli le premier revers des siens de la saison avec beaucoup de philosophie.

Après 27 matchs sans le moindre faux-pas, a chuté ce samedi à l’occasion d’un déplacement à . Une défaite qui fait très mal, surtout qu’elle met fin aux espoirs des Reds de finir la saison invaincue.

Au coup de sifflet final, c’est la désillusion qui prédominait chez les Merseysiders. Mais, leur entraineur a tenu à garder la tête haute, en signalant que ses troupes ont cédé avec dignité : « Il faut l'accepter, ce n'est pas si facile, mais c'est la preuve que nous n'étions pas assez bons ce soir. C'est toujours très difficile de perdre. Dans le jeu, vous devez vous battre. Nous étions 3-0, mais nous avons quand même essayé, il n'y a pas eu de situations idiotes où quelqu'un a été frustré et a tenté de donner un coup de pied à quelqu'un. Si vous gagnez alors tant mieux et si vous perdez, essayez de le faire de la bonne manière et faites-le comme des hommes ».

A la question qu’est-ce qui a fait la différence dans cette partie, le technicien allemand a répondu : « Ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient faire, et nous on ne l’a pas fait. Voilà comment fonctionne le football (…) La première mi-temps a été difficile, beaucoup de deuxièmes balles perdus ici et là. Nous avons eu beaucoup de ballon mais nous ne sommes pas venus dans les bonnes positions pour traverser, les bonnes positions pour finir, contre une équipe très bien organisée ».

Outre Klopp, Virgil Van Dijk, le défenseur de l’équipe, a aussi tenu à saluer les Hornets pour cet exploit : « Il faut accorder le crédit à Watford. Ils ont bien joué, beaucoup de combats, très disciplinés et ont marqué trois buts - c'est la réalité, nous n'avons pas pu trouver le chemin des filets. C'était difficile et nous devons faire mieux. »