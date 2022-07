Liverpool : Klopp demande du soutien pour défendre la condition des joueurs

L'entraîneur des Reds estime qu'on attend trop des joueurs dans le football d'aujourd'hui.

Jurgen Klopp a déclaré qu'il ne voulait pas se plaindre du début précoce de la saison de Premier League, mais que davantage de personnes dans le monde du football devraient parler des exigences auxquelles les joueurs sont confrontés. La campagne des Reds débutera samedi avec un match de Community Shield contre Manchester City, mais ils poursuivront ensuite leur préparation de pré-saison.

Klopp regrette une pré-saison trop courte et tronquée

Liverpool jouera un match amical contre Strasbourg le lendemain du choc avec Manchester City et Klopp a déclaré qu'il y en aurait un autre un jour après leur premier match de la saison 2022-23 de Premier League contre Fulham la semaine prochaine. L'entraîneur allemand admet que la semaine prochaine ne sera pas une semaine normale pour les vainqueurs de la FA Cup et de la Carabao Cup, déclarant aux journalistes : "Nous devons prolonger notre pré-saison dans la saison, mais la plupart des équipes le feront".

"Nous n'aurons pas une semaine de pré-saison normale entre Manchester City et Fulham, mais nous ferons plus que ce que nous ferions pendant une semaine normale de la saison, comme la cinquième ou la sixième semaine habituellement, lorsque nous ne jouons pas encore en Ligue des champions et que nous avons une semaine normale, du samedi au samedi, du dimanche au dimanche, peu importe", a ajouté l'Allemand.

"Je suis le seul à parler de ces problèmes"

"Mais nous sommes habitués à cela et je n'ai pas le temps aujourd'hui de m'étendre sur le sujet. Si vous me posez cette question, j'ai l'air d'être le seul à râler ou le seul à râler dans le coin, à parler de ce que les joueurs doivent faire, les joueurs internationaux n'ont pas assez de pauses, je pense que nous sommes tous d'accord, mais je suis le seul à en parler. Je ne lis pas les journaux mais il n'y a pas assez de gens qui en parlent, la pré-saison est généralement trop courte mais c'est pour cela que nous la prolongeons pendant la saison. Cela n'aide pas pour les premiers matchs mais cela aide sur le long terme et c'est effectivement l'idée", a conclu l'entraîneur de Liverpool.

Les Reds affrontent Manchester City dans le choc du Community Shield au King Power Stadium samedi. La semaine suivante, la Premier League commence avec les hommes de Klopp qui se rendent à Craven Cottage pour leur premier match contre Fulham. Klopp a confirmé que les Reds participeront à un match amical le lendemain, mais n'a pas voulu dire qui seront leurs adversaires.

"Nous avons fait cela l'année dernière également", a-t-il déclaré. "Je ne suis pas sûr d'être autorisé à dire contre qui ce sera. Ce sera à huis clos." Le 15 août, ils accueilleront Crystal Palace à Anfield pour leur premier match à domicile de la nouvelle saison, puis enchaîneront avec le choc tant attendu contre Manchester United la semaine suivante.