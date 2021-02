Liverpool - Klopp : "Dans une saison normale nous serions plus proches de City"

Les Reds ont vu leur défense du titre de champions d'Angleterre largement perturbée par les blessures depuis le début de la saison.

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que son équipe serait plus proche du leader de la Premier League, Manchester City, si 2020-21 avait été une "saison normale".

Plusieurs joueurs clés de Liverpool ont été blessés pour des périodes importantes, notamment en défense où Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip risquent de manquer le reste de la saison.

L'équipe de Klopp a remporté son premier titre de Premier League la saison dernière mais se trouve actuellement à la sixième place, à 16 points de l'équipe de Pep Guardiola.

"Nous n'avons jamais pensé à la façon de dépasser City. Ou comment redevenir la meilleure équipe de football anglais, quoi que cela signifie", a déclaré Klopp.

"Nous voulions juste être la meilleure version de nous-mêmes. Nous avons de nouveau cette chance. Si c'est suffisant, c'est suffisant. Si une autre équipe est meilleure, c'est comme ça que le sport fonctionne.

"Nous ne pouvons pas faire plus que d'être la meilleure version de nous-mêmes et c'est ce que nous allons essayer à nouveau en tant qu'équipe. Pour cela, nous avons besoin d'un peu plus de chance, bien sûr. Un peu plus de chance avec les blessures et nous pouvons nous en rapprocher.

"Nous sommes tous d'accord, et je suis sûr que Pep dirait que, dans une saison normale pour les deux équipes, nous ne serions pas à 16 points. Mais nous le sommes. C'est comme ça. Nous l'acceptons. Cette saison, ce n'est pas notre problème de savoir si nous sommes proches de City. C'est de savoir jusqu'où nous pouvons remonter. C'est assez de travail à faire."

Certains des joueurs les plus importants de Liverpool ont manqué beaucoup de temps cette saison. Les blessures de Van Dijk, Gomez et Matip - les trois meilleurs défenseurs centraux de l'équipe - ont été les plus préjudiciables pour les Reds.

En outre, Diogo Jota, Thiago Alcantara, Naby Keita, Fabinho, Jordan Henderson, Alisson et Trent Alexander-Arnold ont tous manqué à divers moments.

L'article continue ci-dessous

Fabinho et Henderson ont été contraints de jouer des rôles de défenseurs centraux de fortune pour couvrir la vague de blessures, laissant les Reds plus faibles au milieu de terrain. Ozan Kabak et Ben Davies ont été recrutés pendant la période de transfert de janvier pour aider à couvrir les absences de Liverpool en défense.

Liverpool affronte Everton dans le derby de la Mersey ce samedi, avant les prochains matches de championnat contre Sheffield United, Chelsea et Fulham.

L'équipe de Klopp affrontera ensuite le RB Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des champions, après avoir remporté le match aller 2-0 cette semaine.