Liverpool, Jürgen Klopp : "Désolé d'avoir ennuyé Pep !"

L'entraîneur des Reds s'est confié sur sa rivalité avec Pep Guardiola, admettant avoir beaucoup de respect et de sympathie pour le coach mancunien.

Jurgen Klopp s'est confié sur sa rivalité avec Pep Guardiola, s'excusant d'avoir parfois "agacé" son homologue de Manchester City avec des commentaires faits en conférence de presse. L'entraîneur de Liverpool a souri lorsqu'on l'a interrogé sur sa relation avec l'Espagnol avant la rencontre cruciale entre les deux équipes, à Anfield.

Klopp a parlé en termes élogieux de son rival, décrivant l'équipe de City de Guardiola comme l'une des plus grandes adversités du football, mais il a insisté sur le fait que Liverpool abordera le week-end déterminé à sortir victorieux contre les champions en titre. "Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà dit à Pep, mais je l'aime bien. Evidemment, de temps en temps, je l'agace avec des choses que je dis en conférence de presse. Je ne veux pas dire du mal de lui", a notamment expliqué le technicien allemand.

"Je l'aime bien et je le respecte"

"Mais non, je le respecte beaucoup. Nous pensons en savoir beaucoup l'un sur l'autre, mais ce n'est pas le cas. Nous nous sommes rencontrés lors de matchs de football, mais il y a deux ans, nous avons eu quelques situations où nous sommes allés ensemble à Manchester pour des [cérémonies] de remise de prix et des choses comme ça. Nos familles se sont rencontrées et je peux vous dire que quelqu'un qui a une famille comme Pep Guardiola doit être quelqu'un de bien", a ensuite ajouté Klopp.

"Sa femme et ses enfants sont remarquables, et c'est ce qui est important pour moi. Pendant le match, quoi qu'il dise, quoi que je dise, ce n'est pas important. Je veux gagner, il veut le faire. Nous sommes complètement différents dans nos personnalités, mais néanmoins je l'aime bien et je le respecte", a enfin assuré l'entraîneur, élogieux.

Klopp a ensuite évalué le défi qui attend son équipe de Liverpool ce week-end, alors qu'elle cherche à conserver, voire à améliorer, sa position en tête du classement de la Premier League. Une victoire leur permettrait d'avoir quatre points d'avance sur City avant la pause internationale, et soulignerait la crédibilité des Reds alors qu'ils cherchent à récupérer le titre qu'ils ont remporté avec tant de style en 2019-20. "C'est l'un des plus grands défis pour tous les managers dans le football d'affronter ses équipes, parce qu'elles sont bonnes. J'aime ça aussi, parce qu'à ce niveau, il n'y a aucune pitié pour les erreurs. Si vous faites une erreur, bam, vous êtes puni. Nous ferions mieux de ne pas faire beaucoup d'erreurs, sinon nous allons prendre un coup", a analysé l'entraîneur des Reds, dont l'équipe devra jouer son meilleur football pour l'emporter.