Liverpool : Jota meilleur attaquant de Premier League ?

Le recrutement de Liverpool ces dernières saisons a été presque sans faille, et Diogo Jota a été le dernier d'une liste de joueurs qui se sont améliorés de façon incommensurable depuis leur arrivée à Anfield, Ray Parlour estimant que l'attaquant portugais est le meilleur numéro neuf de Premier League à l'heure actuelle.

Jota est en feu

En l'absence de Sadio Mané et Mohamed Salah, partis à la CAN, Liverpool a dû s'appuyer sur l'ancien attaquant des Wolves, et Ray Parlour s'enthousiasme de ces performances.

"Ce qu'il a fait depuis que Salah et Mane sont absents, Jota a été incroyable", a déclaré Parlour à talkSPORT.

"Je pense qu'il est le meilleur numéro 9 en ce moment.

"Je pense qu'il a été absolument sensationnel, j'aime son taux de travail, la façon dont il se conduit, les buts qu'il marque et je pense qu'il va s'améliorer."