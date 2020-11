Liverpool - Jamie Carragher veut voir Firmino prendre place sur le banc

L'ancienne gloire de Liverpool estime que Diogo Jota apporte plus de garanties que le Brésilien à l'heure actuelle.

Diogo Jota soulage Mohamed Salah et Sadio Mane, selon la légende de Jamie Carragher, qui affirme que Roberto Firmino, habituel attaquant titulaire des hommes de Jürgen Klopp, "devrait simplement s'asseoir sur le banc pendant trois ou quatre matchs". En effet, Jota réalise actuellement des débuts extrêmement impressionnants dans sa carrière à Liverpool depuis son arrivée à Anfield en provenance des Wolves pour plus de 40 millions d'euros en septembre dernier.

Le joueur de 23 ans a marqué sept buts lors de ses 11 premières sorties pour les Reds et tente maintenant d'obtenir une place régulière dans le onze de départ devant Firmino, qui n'a marqué qu'une fois en 12 apparitions cette saison. Jürgen Klopp, l'entraîneur du Champion d' , a pris la décision audacieuse de lancer les deux hommes aux côtés de Salah et Mane contre , dimanche dernier. Si Liverpool a dominé les 20 premières minutes du match et a pris un avance méritée grâce à un penalty de Salah, Gabriel Jesus a égalisé à la demi-heure et le match tant attendu Outre-Manche s'est soldé sur un partage des points (1-1) à l'Etihad Stadium.

"Firmino n’est pas en grande forme en ce moment"

Carragher pense que le moment est venu pour Firmino d'être complètement abandonné pour Jota, sa conviction étant que le Brésilien ne parvient pas à respecter ses standards habituels. Lorsqu'on lui a demandé qui constituait le meilleur trio des Reds en ce moment, l'ancien défenseur des Reds a été très clair, pour talkSPORT.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Mane, Jota, Salah. Firmino n’est pas en grande forme en ce moment, mais cela pourrait changer si Liverpool se qualifiait pour une finale, mais je ne pense pas qu’il était en grande forme la saison dernière non plus. Même si Liverpool a remporté la ligue, certaines choses ont été masquées. Firmino n’a pas marqué de but à domicile en jusqu’au dernier match contre . Les supporters de Liverpool sont suffisamment éduqués pour savoir que le rôle de Firmino n’est pas de marquer les buts. Les buteurs de Liverpool jouent largement et ils savent qu’il peut créer, récupérer le ballon et lancer l'équipe", a d'abord analysé l'ancien international anglais.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Ronaldo classé 5ème au Goal 50 : l'as de la Juve est-il sur le déclin ?​

"Cela ne veut pas dire que s’il sort et Jota entre, c’est la fin de sa carrière. Il devrait simplement s'asseoir sur le banc pendant trois ou quatre matchs", a ensuite nuancé Jamie Carragher. Choisir entre Diogo Jota ou Roberto Firmino demeure toutefois un faux problème, tant ces deux joueurs sont bourrés de qualité.