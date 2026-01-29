Liverpool : Gerrard allume Slot

L'ancien capitaine des Reds est également pressenti pour succéder à Slot sur le banc d'Anfield, malgré une période difficile qu'il a traversée avant de prendre une pause.

Gerrard observe actuellement de loin Liverpool, qui vise de nouveaux titres majeurs en 2026. Champions en titre de Premier League, les Reds semblent toutefois destinés à céder leur couronne après des difficultés inhabituelles en championnat.

Le titre de champion d'Angleterre a été remporté de manière dominante la saison dernière, et Slot a suggéré que cela était dû à l'élimination précoce des Reds en Ligue des Champions – une défaite en huitièmes de finale face au futur vainqueur, le Paris Saint-Germain, ayant été bénéfique.

Le Néerlandais a déclaré : « Ce ne sera sans doute pas une opinion populaire, mais peut-être que si nous avons remporté le championnat la saison dernière, c'est parce que nous avons dû affronter le PSG en huitièmes de finale.

Ils nous ont battus et, à chaque fois, nous avions une semaine complète pour préparer le match suivant. Cela nous a peut-être aidés. Tous les entraîneurs savent que plus l'effectif est important, mieux on est préparé pour enchaîner les matchs. »

Liverpool dominait déjà largement la Premier League lorsqu'il a été éliminé par le PSG, et les supporters n'ont pas tardé à critiquer Slot pour avoir minimisé si facilement les contre-performances européennes.

L'emblématique ancien capitaine des Reds, Gerrard, partage cet avis et a déclaré à TNT Sports : « Je comprends la frustration des supporters après cette interview. La raison est simple : ils avaient 15 points d'avance. À mon avis, le titre était déjà acquis à ce moment-là. »

« Dire que cela les a aidés est un véritable coup dur pour les supporters, car ils ont suivi l'équipe tout au long du parcours. Ils ont payé cher pour suivre l'équipe en Ligue des Champions. La frustration d'être éliminé de la Ligue des Champions, que l'on soit joueur ou supporter, est immense… Alors, dire que cela vous a aidés alors que vous aviez déjà 15 points d'avance, on peut comprendre leur frustration. »