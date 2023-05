Liverpool - Fulham : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Liverpool - Fulham : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Liverpool est de retour aux affaires...mais trop tard. Invaincus lors des six derniers matches de Premier League et vainqueurs de leurs quatre dernières rencontres, les Reds se replacent dans la lutte à la course pour l'Europe. Les hommes de Jürgen Klopp n'ont plus de temps, et de points, à perdre au début du sprint final de la saison.

La cinquième place dans le viseur pour Liverpool

Comme l'a bien admis le technicien allemand, aller chercher une place dans le top quatre pour jouer la Ligue des champions relève de la mission impossible puisque Manchester United compte sept points d'avance et un match en moins sur les Reds. Mais si Liverpool peut difficilement regarder devant, il faut au moins regarder derrière.

Les Reds ont récupéré la cinquième place aux Spurs et doivent faire le plein de points pour au moins décrocher une qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. Jürgen Klopp récupère ses meilleures armes au meilleur moment, avec le retour de Luis Diaz, absent presque toute la saison, buteur face à Tottenham.

Fulham : libéré, délivré ?

Avec toutes ses forces en présence ou presque, Liverpool peut rêver d'un sans faute d'ici la fin de saison et cela commence par un succès devant son public face à Fulham. Les Londoniens, dixièmes du classement, n'ont plus grand chose à jouer sur cette fin de saison. Face à Manchester City, Fulham n'a pas démérité et aurait pu créer une petite surprise.

Toujours privé de son meilleur atout, Aleksandar Mitrovic, Fulham essayera à Anfield de réussir un nouveau coup face à un cador du championnat anglais. Les Cottagers peuvent jouer avec l'esprit libre, ce qui peut les aider à réaliser une belle performance. Néanmoins, devant son public, avec la dynamique actuelle et face au besoin de résultats, Liverpool part favori de cette rencontre.

Horaire et lieu du match Liverpool - Fulham

Ville : Liverpool

Liverpool Stade : Anfield

Anfield Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Liverpool - Fulham ?

Liverpool-Fulham

Premier League

Mercredi 3 mai

21h00 sur Canal + Sport 360

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h50 sur Canal + Sport 360

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Liverpool et de Fulham

Liverpool : NVVVV



Fulham : DVVDD

Les blessés et absents de Liverpool et de Fulham :

Jürgen Klopp sera privé de trois joueurs pour cette rencontre face à Fulham. Bajcetic, Firmino et Ramsey sont forfaits tandis que Naby Keita est incertain en raison d'une lésion musculaire.

En face, Fulham devra faire sans Layvin Kurzawa, blessé, mais aussi et surtout sans trois habituels titulaires. Aleksandar Mitrovic est encore suspendu tandis que Tim Ream et Andreas Pereira sont blessés au bras et à la cheville.

Les équipes probables

XI de départ de Liverpool : Alisson – Alexander-Walker, Konaté, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Jones - Salah, Gakpo, Diogo Jota.

XI de départ de Fulham : Leno – Tete, Adarabioyo, Diop, Robinson – Reed, Palhinha -Wilson, Cairney, Reid - Carlos Vinicius.