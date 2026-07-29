Liverpool fixe un plafond pour le transfert de Barcola, 45 millions de moins que la demande de Paris

Liverpool s'apprête à formuler sa première offre officielle pour recruter l'ailier français Bradley Barcola du Paris Saint-Germain, dans une démarche sérieuse visant à renforcer sa ligne d'attaque après le départ de Mohamed Salah à l'issue de la saison 2025-2026.

Selon le journal britannique « The Athletic », l'international français est devenu la cible prioritaire et unique de la direction d'Anfield, d'autant plus que le joueur a affiché une volonté forte et déterminée de vivre une nouvelle expérience en Premier League anglaise et de porter le maillot des Reds.

Bien que le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, ait fixé la valeur marchande de son joueur à environ 145 millions de livres sterling, Liverpool refuse de se plier à ce chiffre astronomique.

Le journal rapporte, citant des sources proches des négociations, que les Reds prévoient d'officialiser leur intérêt par une offre ne dépassant pas 100 millions de livres sterling, en s'appuyant sur un solide levier de pression : le refus total du joueur de renouveler son contrat, auquel il ne reste que deux ans, et son insistance à rejoindre le Merseyside.

Ce pari de taille de Liverpool porte sur un joueur qui a prouvé sa valeur par les chiffres, puisque Barcola a disputé 49 matches la saison dernière, inscrivant 13 buts et délivrant 7 passes décisives. Il a été un élément déterminant dans le sacre de l'équipe en Ligue 1 et en Ligue des champions, malgré une concurrence féroce avec Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué au poste d'ailier gauche.

Rappelons que Barcola, formé à l'académie de Lyon et arrivé à Paris en août 2023, a disputé 152 matches sous le maillot du club parisien, inscrivant 39 buts et délivrant 37 passes décisives, ce qui fait de lui le successeur idéal pour combler le vide laissé par Mohamed Salah sur le côté droit, bien que son poste de prédilection soit l'aile gauche.