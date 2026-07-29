Liverpool s'apprête à présenter sa première offre officielle pour recruter l'ailier français Bradley Barcola du Paris Saint-Germain, une démarche sérieuse pour renforcer sa ligne d'attaque après le départ de Mohamed Salah à l'issue de la saison 2025-2026.

Selon le journal britannique « The Athletic », l'international français s'est imposé comme la cible première et unique de la direction d'Anfield, notamment après que le joueur a exprimé une volonté forte et déterminée de vivre une nouvelle expérience en Premier League anglaise et de porter le maillot des Reds.

Bien que le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, ait fixé la valeur marchande de son joueur à environ 145 millions de livres sterling, Liverpool refuse de se plier à ce chiffre astronomique.

Le journal a rapporté, de sources proches des négociations, que les Reds prévoient de formaliser leur intérêt avec une offre ne dépassant pas 100 millions de livres sterling, en s'appuyant sur un puissant argument de pression : le refus total du joueur d'envisager une prolongation de son contrat, dont il ne reste que deux ans, et sa détermination à rejoindre le Merseyside.

Ce gros pari de Liverpool porte sur un joueur qui a prouvé sa valeur par les chiffres, puisque Barcola a disputé 49 matches la saison dernière, au cours desquels il a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives, et a été un élément déterminant dans le sacre de l'équipe en Ligue 1 et en Ligue des champions, malgré une concurrence acharnée avec Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué pour le poste d'ailier gauche.

Rappelons que Barcola, produit de l'académie de Lyon qui a rejoint Paris en août 2023, a disputé 152 matches sous le maillot du club parisien, inscrivant 39 buts et délivrant 37 passes décisives, ce qui fait de lui le successeur idéal pour combler le vide laissé par Mohamed Salah sur le côté droit, bien que son poste de prédilection soit celui d'ailier gauche.