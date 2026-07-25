Liverpool fixe sa position sur le dossier Vinicius, un géant saoudien à l'affût

L'avenir de Vinicius Junior continue de faire parler sur le marché des transferts, alors que les négociations autour de la prolongation de son contrat avec le Real Madrid sont dans l'impasse.

Le contrat de l'international brésilien avec le Real Madrid arrive à échéance l'été prochain, tandis que les négociations sur sa prolongation n'ont pour l'heure enregistré aucune avancée concrète.

Le nom de Vinicius a commencé à circuler dans les couloirs des grands clubs de Premier League, même si les options qui s'offrent à la star brésilienne semblent jusqu'à présent limitées, selon le journaliste Ben Jacobs.

Ben Jacobs a révélé que les représentants de Vinicius Junior ont proposé le nom de l'ailier du Real Madrid à Liverpool comme option possible durant le mercato estival actuel. Malgré cela, Liverpool n'a ouvert aucune négociation sérieuse ou directe pour recruter le joueur, les Reds se concentrant actuellement sur le renforcement du poste d'ailier droit.

Jacobs a précisé que si Vinicius décidait de quitter le Real Madrid cet été, Arsenal reste la seule destination intéressée par cette opération à ce jour, en l'absence d'un réel intérêt de la part des autres clubs.

Il a souligné qu'Arsenal traite ce dossier avec prudence en raison des complications au sein du Real Madrid, mais que le club est prêt à ouvrir les négociations s'il reçoit des signaux positifs de la part du joueur et de ses représentants.

Il a conclu : « Dans le même temps, le championnat saoudien rêve toujours de s'attacher les services de la star brésilienne, Al-Ahli étant considéré comme la destination la plus probable si le joueur se montre disposé à partir, sachant qu'une offre portant sur cinq ans d'une valeur d'un milliard d'euros lui avait déjà été soumise l'an dernier. »