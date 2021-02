Liverpool, fin de saison pour Matip

L'international camerounais a quitté le terrain la semaine dernière contre Tottenham en raison d'une blessure à la cheville.

Nouveau coup dur pour Liverpool. Pas épargné par les blessures depuis le début de saison, notamment en défense centrale avec l'absence de longue durée de Virgil Van Dijk, les Reds ont perdu un autre défenseur central, celui-ci jusqu'à la fin de la saison. En effet, Liverpool a confirmé que Joel Matip raterait le reste de la saison en raison d'une blessure aux ligaments de la cheville. L'international camerounais a été blessé lors de la victoire 3-1 de jeudi sur Tottenham, et Jürgen Klopp a révélé lundi que le joueur de 29 ans ne serait pas disponible pour le reste de la campagne.

Klopp a déclaré : "Malheureusement, nous avons découvert maintenant après que tout le monde l'a regardé que Joel sera absent pour le reste de la saison. Mais il sera prêt pour le début de la prochaine pré-saison et finalement tout sera réglé". La nouvelle explique pourquoi Liverpool a plongé dans le marché des transferts, signant deux nouveaux défenseurs centraux le dernier jour du mercato. Ben Davies a rejoint le club en provenance de Preston dans un accord de 2 millions d'euros, et cet accord a été suivi par la signature en prêt de l'international turc Ozan Kabak de Schalke.

Les Reds auront la possibilité de rendre cet accord permanent cet été pour un montant d'environ 20 millions d'euros. L’absence de Matip est cependant un coup dur. Il rejoint Virgil van Dijk et Joe Gomez en tant que défenseur central indisponible à long terme, Klopp suggérant que l'ancien homme de Schalke, qui a une longue histoire de problèmes de blessures depuis son arrivée dans la Mersey, avait supporté la douleur pour le bien de l'équipe.

L'article continue ci-dessous

"En fin de compte, nous devons admettre qu'il l'a probablement fait. La situation est juste, la saison a commencé et Joel s'est blessé au début de la saison, malheureusement. Il ne faut pas oublier qu'à Schalke, quand il était là-bas, il a joué à peu près tout le temps complètement, il n'a jamais eu quelque chose. Puis il n'a pas eu de chance avec un duel contre Kalidou Koulibaly contre Naples dans la dernière seconde en décembre 2018, dans le genre de match face Everton en juin 2020, un peu avec le pied ici et là", a raconté le technicien allemand.

"Si quelque chose commençait et que la situation était comme notre situation - que personne ne peut vraiment attendre à cause de notre situation avec Virgil et Joe dehors - nous devions toujours essayer de trouver le premier moment où il pourrait à nouveau jouer. C'était vraiment malchanceux parce que c'était un défi brillant qu'il a fait en fait, il nous a sauvé la vie à ce moment-là dans le match de Tottenham quand il a remporté le duel contre Son", a ajouté Klopp.

"Mais il s'est blessé à la cheville et a joué le match et il est maintenant absent pour le reste de la saison, alors vous pouvez imaginer à quel point il a essayé de rester sur le terrain et a essayé de nous aider. Nous l'attendrons. Il a maintenant le reste de cette saison, puis l'été, puis la pré-saison pour se préparer à nouveau et il sera de nouveau prêt", a conclu l'entraîneur de Liverpool. Malgré leurs problèmes en défense, les Reds sont troisièmes de Premier League à quatre points de Manchester City, leader, mais avec un match en plus que les Cityzens.