Le Turc Kabak attendu à Liverpool

Les champions d'Angleterre sont sur le point d'acquérir un défenseur central, en la personne d'Ozan Kabak de Schalke 04.

La jeune star de Schalke 04, Ozan Kabak, est dans le visuer de Liverpool. Les Reds cherchent à recruter un deuxième défenseur central avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, tandis que le Marseillais Duje Caleta-Car de Marseille également une option.

Goal est en mesure de confirmer Liverpool avait déjà conclu un contrat de 2 millions de livres avec le défenseur de Preston Ben Davies, le joueur de 25 ans ayant subi un examen médical à Anfield lundi matin. Davies fournira à Jurgen Klopp une option supplémentaire derrière et ça ne sera pas de trop vu que le coach allemand peine à composer une charnière compétitive en Premier League.

Virgil van Dijk et Joe Gomez ont raté la majorité de l'exercice 2020-21 en raison de graves problèmes de genou et il est peu probable qu'ils rejouent cette saison, tandis que Joel Matip et Fabinho ont également pris de sérieux coups, laissant Klopp sans autre choix que d'utiliser le capitaine Jordan Henderson comme arrière central expérimental.

Nat Phillips a remplacé Henderson lors des récentes victoires sur Tottenham et West Ham, mais Liverpool devrait à nouveau pénétrer le marché des renforts après avoir identifié plusieurs cibles à court terme.

Goal peut confirmer que Kabak est sur la liste finale du club et pourrait se rendre à Anfield en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat à inclure dans l'accord. Le joueur de 20 ans, qui a toujours été lié aux Reds au cours des derniers mois, a été l'une des rares satisfactions lors d'une campagne de Bundesliga particulièrement désastreuse pour Schalke, avec 14 défaites au total.

L'international turc est un pur produit de S04. Il avait intégré l'équipe première en 2019 et a depuis assuré une place régulière dans l'équipe, attirant ainsi l'attention d'un certain nombre de clubs à travers l'Europe. On pense que Liverpool est sur le point de remporter la course pour sa signature, mais l'équipe du Merseyside cherche également des options alternatives, y compris la Caleta-Car de Marseille. L'international croate de 24 ans a été offert aux Reds ce week-end, et des sources ont déclaré à Goal qu'il était considéré comme une perspective attrayante à long terme. Cependant, Marseille ne laissera Caleta-Car partir que s'ils peuvent trouver un remplaçant de qualité. Le temps étant compté pour les deux clubs pour parvenir à un accord avant la date limite.