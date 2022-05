Liverpool et le Real Madrid se disputent Tchouaméni

Le milieu de terrain de Monaco a déjà démontré de grandes réserves de talent et à seulement 22 ans, il a un plafond vertigineux.

Le Real Madrid est également sur sa piste depuis un certain temps, mais il semble qu'il pourrait être battu à plate couture. Des rapports récents ont suggéré que les Blancs attendraient l'été prochain pour le recruter.

S'ils en ont l'occasion. Selon les sources de Football Espana, Liverpool est déjà en contact avec l'agent de Tchouameni et cherche à conclure un accord cet été.

Les rivaux du Real Madrid en finale de la Ligue des champions sont prêts à faire venir le milieu de terrain français en Premier League plus tôt et cela pourrait jouer un rôle clé dans la grande décision de Tchouameni. Après s'être distingué à Monaco et avoir percé dans l'équipe nationale française, il pourrait penser qu'une autre saison dans le football français pourrait freiner son développement.

Avec Eduardo Camavinga et Fede Valverde, Madrid ne considère pas qu'il soit nécessaire d'apporter plus de concurrence pour Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos cet été.