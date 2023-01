Liverpool et City tombés le même jour, une première depuis… 2013 !

Samedi, Manchester City puis Liverpool ont perdu en Premier League, face à Manchester United et Brighton. Une première depuis près de 10 ans !

Samedi noir pour les anciens champions. Habitués à se partager le titre depuis 2017 et la dernière PL de Chelsea, les équipes de Liverpool et Manchester City sont tombées lors de la même journée.

Égalisation litigieuse dans le derby

Manchester City a d’abord perdu le derby face à United (1-2), marqué par une énorme erreur d’arbitrage sur l’égalisation des hommes d’Erik ten Hag, puis les Reds ont lamentablement perdu contre Brighton (0-3).

"On devra faire mieux qu’aujourd’hui, a prévenu l’entraîneur Jürgen Klopp. Et ce sera facile, parce que la barre est très basse. Je ne peux pas me rappeler d’un pire match…"

Retour en 2013

Peut-il se rappeler du dernier jour qui a vu tomber City et Liverpool à quelques heures d’intervalle ? C’était le 16 mars… 2013, avec une défaite des Skyblues contre Everton (0-2) et des Reds face à Southampton (1-3)."