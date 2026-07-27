Liverpool et City menacent le rêve d'Al-Hilal sur le marché des transferts

Al-Hilal est entré dans une nouvelle phase de la bataille sur le marché des transferts estivaux, après s'être heurté à une forte concurrence européenne pour l'une de ses principales cibles offensives, à un moment où l'Italien Simone Inzaghi cherche à parachever son projet en renforçant la ligne d'attaque avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Al-Hilal avait réussi à porter un coup dur à ses concurrents en bouclant le transfert du Néerlandais Crysencio Summerville, en provenance des Anglais de West Ham United, dans l'un des plus gros dossiers de l'été. Mais la direction ne s'est pas contentée de cela et a poursuivi ses démarches à la recherche d'un nouvel ailier offensif.

Al-Hilal place le Sénégalais Iliman Ndiaye, la vedette des Anglais d'Everton, en tête de ses priorités, comme plan alternatif en cas d'échec des négociations avec le Français Ousmane Dembélé, l'ailier du Paris Saint-Germain, qui reste la cible numéro un du club durant la période actuelle.

Mais selon le journal saoudien Asharq Al-Awsat, Al-Hilal ne trouvera pas la voie dégagée pour s'attacher les services du joueur, après l'entrée en scène des deux clubs anglais Liverpool et Manchester City dans les négociations, qui ont manifesté un vif intérêt pour recruter Ndiaye lors du mercato en cours.

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Le journal a précisé que cette concurrence ne se réglera pas uniquement par la volonté sportive, mais que l'aspect financier sera le facteur le plus déterminant, qu'il s'agisse du montant du transfert que percevra Everton ou du salaire annuel qui sera proposé au joueur pour le convaincre de choisir sa destination.

Al-Hilal espère poursuivre son succès sur le marché des transferts, après les opérations conclues jusqu'à présent, mais la lutte avec les grands du championnat anglais pourrait rendre la mission du club plus complexe et contraindre la direction à revoir son offre financière à la hausse si elle veut boucler l'un des dossiers les plus importants de l'été.