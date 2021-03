"Liverpool est dans un cycle horrible"

Peter Crouch, l'ancien attaquant anglais, a tenté d'expliquer la raison pour laquelle les Reds n'arrivent plus à marquer à domicile.

Peter Crouch a déclaré que Liverpool était dans un «cycle horrible» et que le manager Jurgen Klopp avait besoin de redonner confiance à ses troupes pour que cette mauvaise spirale s'achève.

La saison des Reds a atteint un point très bas ce dimanche avec une défaite 1-0 à domicile contre Fulham, et il s'agissait de leur sixième défaite de rang à Anfield.

Liverpool peut désormais détourner son attention de la scène nationale, vu qu'il affrontera le RB Leipzig en Ligue des champions mercredi, mais Crouch est préoccupé car ils ne voit pas comment cette formation peut rebondir sans la présence de son capitaine, Jordan Henderson.

"Klopp doit absolument arrêter cette série"

"J'ai regardé Liverpool dimanche et je ne pouvais pas croire que j'avais prédit en novembre que cette équipe conserverait le titre", a-t-il confié chronique du Daily Mail. "Ils avaient joué si professionnellement et avec une telle classe contre Manchester City ce jour-là, je ne pouvais pas voir comment ils allaient être arrêtés. Ce que je vois en face de moi ne ressemble plus à rien. Les équipes ont trouvé un moyen de jouer contre eux, notamment à Anfield."

L'article continue ci-dessous

"La menace offensive est décliné à cause de ce qui s'est passé au milieu du terrain. Sans Jordan Henderson et Fabinho, ils ne pressent pas aussi haut, les arrières latéraux ne s'avancent pas et la défense est vulnérable. Lorsque vous avez ce mélange, cela conduit à une perte de confiance. Lorsque vous n'avez pas confiance en vous, vous ne voulez pas tirer aussi souvent et vous êtes exposés au mauvais sort. C'est un cycle horrible et maintenant Jurgen Klopp doit absolument l'arrêter», a-t-il ajouté

Les Reds ont dominé le classement après 16 journées, mais ont totalement lâché prise en 2021. Les blessures ont joué un rôle, mais la perte du défenseur vedette Virgil van Dijk en octobre ne les a d'abord pas gênés. Leur longue série sans défaite au pays, remontant à la déroute 7-2 par Aston Villa en octobre, a été stoppée avec un revers de 1-0 à Southampton.

Depuis la défaite contre les Saints le 4 janvier, les seules victoires des Reds en championnat ont été en déplacement à Tottenham, West Ham et Sheffield United. Les défaites à domicile contre Burnley, Brighton, Manchester City, Everton, Chelsea et Fulham les ont vus tomber à la huitième place, sept points derrière Chelsea.