Liverpool en crise, les chiffres d'une saison catastrophique

À nouveau battu par Brighton, Liverpool est éliminé de FA Cup. Les Reds s'enfoncent dans la crise avec un bilan catastrophique. Voici les chiffres.

C'était le seul terrain qui réussissait encore à Liverpool, mais c'est désormais terminé : les Reds sont éliminés de la FA Cup. Déjà giflés il y a deux semaines en Premier League (3-0), les hommes de Jürgen Klopp se sont à nouveau inclinés contre Brighton ce dimanche alors qu'ils menaient au score (2-1) et s'enfoncent encore un peu plus dans la crise. Le bilan chiffré de Liverpool en 2023 est tout simplement catastrophique.

Un bilan catastrophique indigne d'un grand club

La reprise post-Coupe du monde n'avait pourtant rien d'affolant pour le club de la Mersey. Après la défaite en EFL Cup à Manchester City pour le premier match post-Coupe du monde (3-2), les Reds avaient enchaîné deux victoires à Aston Villa (1-3) puis contre Leicester (2-1) en Premier League. Mais le tournant 2023 a sonné le glas d'Anfield avec un bilan catastrophique : une seule victoire en 6 matchs, aucune victoire en Premier League et une élimination en 16es de finale de la FA Cup.

En Premier League, Liverpool a perdu à Brentford (3-1) et Brighton (3-0) avant de partager contre un tout aussi pauvre Chelsea (0-0). En Cup, les Reds ont été tenus en échec par Wolverhampton (2-2) avant de gagner péniblement le replay (1-0) puis de sortir dès les 16es de finale suite à la nouvelle défaite contre Brighton de ce dimanche.

Le bilan de la saison est tout simplement lamentable pour un club de la stature de cette stature : Liverpool est déjà éliminé des deux coupes nationales, 9e de Premier League (derrière des clubs comme Brentford, Fulham et Brighton) avec 7 points de retard sur la première place européenne et possède le 14e plus mauvais bilan de PL à l'extérieur (seulement deux victoires, plus de défaites que de victoires et nuls confondus). Seule la Ligue des Champions pourrait sauver la saison des Reds mais c'est le Real Madrid qui se dresse sur leur chemin dès les huitièmes de finale. Difficile donc d'être optimiste du côté de la Mersey.