"Liverpool doit privilégier la prolongation de Van Dijk à celle de Salah"

La légende des Reds, Jamie Carragher, estime que le club de la Mersey doit sécuriser au plus vite le contrat de Virgil Van Dijk.

Virgil van Dijk et Alisson doivent devancer Mohamed Salah dans la file d'attente des prolongations à , estime Jamie Carragher.

Les champions d' ont un certain nombre de problèmes à résoudre alors qu'ils luttent pour se montrer aussi performants que lors des dernières saisons.

Des nouveaux contrats ont été évoqués, mais ne sont pas encore arrivés, tandis que des rumeurs de départ ont été déclenchées autour d'hommes clés tels que l'attaquant égyptien Salah et le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum.

Carragher pense que deux autres joueurs de l'effectif doivent se faire attribuer de nouveaux contrats en priorité et estime qu'il y a au moins trois secteurs à renforcer lors du mercato en cours ou celui qui suit.

La légende des Reds a déclaré au Telegraph: "Les conséquences de la pandémie, l'arrêt du football sans l'arme principale d'Anfield d'une foule dynamique et la perte d'acteurs clés pendant une période prolongée signifient qu'il doit y avoir un plan d'urgence pour aller de pair avec des mesures à long terme. Personne ne veut jamais paniquer pour acheter, mais les circonstances exigent parfois de la flexibilité. Sinon - même s'ils ne l'admettront jamais - il semblera que le club est prêt à tolérer une certaine douleur jusqu'à ce que la normalité revienne la saison prochaine."

«Liverpool n'est encore qu'à six points du sommet à la mi-course, donc Klopp n'a pas besoin de reconstruire son équipe qui a remporté le titre. Cet été, il doit le redynamiser, a poursuivi l'ex-défenseur. Roberto Firmino est un guerrier pour Liverpool depuis six ans, mais ses difficultés sont évidentes depuis un certain temps. Bien que [Diogo] Jota ait bien commencé, Liverpool a besoin d'un autre attaquant avant la saison prochaine. La Coupe d’Afrique des nations de l’année prochaine sera un casse-tête. Plus Salah évoque un nouveau contrat avec deux ans et demi, plus je pense que lui ou son entourage doit être insensible. Lorsque les prochaines prolongations importantes seront conclues, Alisson et Van Dijk doivent être les premiers dans la file d'attente. Le club semble avoir décidé que Gini Wijnaldum ne méritait pas une augmentation de salaire significative et un nouveau contrat, donc un milieu de terrain de profil et de qualité similaires sera nécessaire pour le remplacer."

Carragher est surpris que Klopp n'ait pas poussé plus fort pour un autre défenseur en janvier, se trouvant dans une situation délicate pour la seconde partie de la saison: «Je pense que la réponse du club aurait dû être activée le 19 octobre, le jour où l'opération du genou de Virgil Ban Dijk a été confirmée. J'ai dit alors que je ne pensais pas que Liverpool pourrait gagner le championnat à moins d'avoir un nouveau défenseur central en place le 1er janvier. Ils en avaient besoin avant que Joe Gomez ne soit blessé. Son nombre de matches et celui de Joel Matip en étaient révélateurs. »