Bruno Fernandes minimise l'effondrement de Liverpool

Le Portugais s'attend à un match compliqué au moment de retrouver Liverpool dimanche en FA Cup alors que les Reds vont moins bien dernièrement.

Bruno Fernandes a admis qu'il se méfiait de la menace que représenterait une équipe de blessée pour en , tout en insistant sur le fait que "les grands joueurs peuvent se montrer à chaque instant".

Liverpool et Manchester United vont s'affronter pour la deuxième fois en sept jours à Old Trafford, dimanche.

Les deux équipes ont fait un ennuyeux match nul 0-0 à Anfield en le week-end dernier, mais un feu d'artifice sera attendu lorsqu'elles se retrouveront dans la plus ancienne compétition nationale de football au monde.

Liverpool aborde le quatrième tour après une défaite surprise à domicile contre , qui lui a permis de prendre six points sur les Red Devils, qui ont battu en milieu de semaine, au classement.

L'équipe de Jurgen Klopp n'a plus remporté de victoire depuis la démolition 7-0 de le 19 décembre, n'ayant marqué qu'une fois au cours de ses cinq dernières sorties.

Cependant, Fernandes ne parle pas beaucoup de crise à Liverpool, car il est convaincu que des joueurs comme Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane ont la capacité de faire jaillir la magie à tout moment.

"Je pense que les équipes ont des moments. Je ne pense pas que Liverpool joue mal. Je pense qu'ils ne gagnent pas et c'est le but. Quand les équipes ne gagnent pas, tout le monde en parle", a déclaré le meneur de jeu portugais sur le site officiel de United.

"Quand les joueurs ne marquent pas, tout le monde en parle. Je ressens cela en moi parce que je sais que le niveau est élevé, parce que je suis arrivé et que j'ai marqué beaucoup de buts et fait beaucoup de passes décisives, et tout le monde veut des buts et des passes décisives de ma part.

"C'est la même chose, tout le monde attend des buts de Salah, de Firmino et de Mane. Ils n'ont pas marqué lors des derniers matchs et ils commencent à avoir l'impression qu'ils ne jouent pas bien.

"Ils créent, ils jouent, mais les autres équipes jouent mieux et, comme je l'ai déjà dit, ils ont plus de qualités pour jouer. Chaque équipe y va pour jouer, peut-être sans la pression des supporters.

"Les équipes jouent un peu plus confortablement et, comme je l'ai dit, je pense que c'est un moment. Nous n'avons pas besoin de regarder ce moment parce que les grandes équipes et les grands joueurs peuvent se montrer à chaque instant."

Fernandes a ajouté qu'il était important que United progresse dans la FA Cup aux dépens d'un grand rival : "Dans le passé, j'ai déjà vu Manchester [United] jouer pendant longtemps et je sais ce que ce match signifie pour les fans.

"Tout le monde le sait et bien sûr, pour nous, cela signifie beaucoup parce que c'est une coupe et c'est une chance de mettre hors jeu l'une des plus fortes équipes qui sont dans la coupe avec nous.

"Bien sûr, nous avons tellement d'équipes dans la coupe en ce moment que peut-être vous pouvez avoir un match plus facile que celui-ci, mais si vous voulez gagner la coupe, vous devez battre les plus grandes équipes, donc nous avons une chance maintenant de battre l'une des meilleures qui reste dans la FA Cup.

"J'espère que ce sera un bon match, mais ce qui est important pour moi, c'est de gagner le match. Mais j'espère et je suis sûr que ce sera un bon match pour les fans et pour tous ceux qui regardent.

"Je pense qu'ils peuvent en profiter avec ou sans but. Le match a des joueurs de qualité pour essayer de donner de la qualité aux fans."