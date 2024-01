Liverpool "doit mettre le paquet" pour Mbappé

Glen Johnson a exhorté Liverpool à "oublier les statistiques et les calculatrices" et à "casser la tirelire" pour recruter la superstar du PSG

L’équipe de Jurgen Klopp serait la « menace le plus crédible et la plus dangereuse » aux efforts du Paris Saint-Germain pour conserver le vainqueur de la Coupe du monde 2018, malgré l’intérêt intense du Real Madrid. On pense que le manager allemand reste un grand admirateur de Mbappé, et l’ancien défenseur de Liverpool Glen Johnson pense qu’un accord pourrait être conclu pour environ 80 millions d’euros.

L'article continue ci-dessous

Dans une interview avec Betfred, Johnson s’est expliqué : « Je comprends tout à fait que Kylian veuille rejoindre Liverpool, mais vont-ils se ruiner pour l’avoir ? Cela va à l’encontre de leur politique de transfert. Vaut-il la peine de se ruiner pour lui ? Absolument, mais tout dépend si Liverpool est prêt à le faire parce que tout ce qu’ils font est tellement calculé et structuré, mais pour que celui-ci franchisse la ligne, vous devez oublier ce que disent les statistiques et la calculatrice. »

« Il faut avoir les poches pleines. Je comprends tout à fait que le joueur veuille partir et si Liverpool veut le faire, je suis sûr que tous les supporters du pays voudront le voir en Premier League. Si Liverpool veut économiser de l’argent sur une indemnité de transfert potentielle de 150 millions de livres sterling, je suis sûr que les agents de Mbappé demanderont la moitié de cette somme pour eux-mêmes et pour le joueur, de sorte que la transaction sera astronomique, même en cas de transfert gratuit. Dans tous les cas, ce sera cher. »

Liverpool doit en effet mettre la main à la poche, car le Real Madrid serait prêt à offrir au Français une prime à la signature de 130 millions d’euros pour l’attirer en Espagne. Par ailleurs, le PSG préparerait également une offre mirobolante de plus de « 100 millions par saison » pour le convaincre de rester au Parc des Princes.

Mbappé est un talent générationnel et il n’est pas surprenant que Liverpool et le Real Madrid soient prêts à faire des pieds et des mains pour le recruter. Cependant, il n’est pas certain que l’attaquant choisisse de quitter Paris, car il a récemment admis qu’il avait un « accord » de transfert avec les champions de Ligue 1 qui « protégera toutes les parties ». Il sera de retour à la compétition contre l’US Orléans samedi en Coupe de France.