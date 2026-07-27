Liverpool discute avec l’attaquant du Paris Saint-Germain

Liverpool est en discussions avec l’entourage de Bradley Barcola et le Paris Saint-Germain, l’assure le journaliste Florian Plettenberg de Sky Deutschland sur X. Fabrizio Romano a récemment indiqué que l’attaquant du PSG ne voulait pas prolonger son contrat au PSG, ce qui pousse Liverpool à tenter sa chance.

Barcola est, selon Plettenberg, la priorité absolue de Liverpool sur le marché des transferts estival. Le club dirigé par Andoni Iraola veut recruter l’ailier avant le Deadline Day, fixé au 1er septembre en Angleterre.

Plettenberg souligne qu’un accord pour Barcola est compliqué pour Liverpool. Le transfert dépendra en grande partie de l’aspect financier. Le joueur du PSG est estimé à 90 millions d’euros selon Transfermarkt.

La saison dernière en particulier, l’ailier gauche de 23 ans n’était toutefois pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Lors des matches les plus importants du PSG, Desiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont été préférés sur les ailes.

Barcola a ainsi déjà été fortement associé à un transfert, et le fait que son contrat court jusqu’à la mi-2028 n’a pas non plus permis de faire taire les rumeurs sur un départ de Paris. Maintenant que Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat, il paraît logique, selon le journaliste Ben Jacobs, que le PSG cherche à le vendre.

Selon plusieurs médias anglais, le PSG réclame, après conversion, un peu plus de 160 millions d’euros pour Barcola. L’attaquant serait bien disposé à l’idée d’un transfert majeur à Liverpool.

Barcola est un ailier gaucher et, en cas de transfert, il deviendrait un concurrent de Cody Gakpo. L’international néerlandais est pour l’instant un joueur de Liverpool, même si des rumeurs l’annoncent sur le départ cet été.