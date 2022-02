Liverpool : Diogo Jota blessé contre l'Inter

Le joueur de 25 ans s'est tordu la cheville pendant la première mi-temps du match au Stadio Giuseppe Meazza et a été remplacé à la pause par Roberto Firmino, qui a marqué le premier but de Liverpool à la 75e minute. Mohamed Salah a ensuite inscrit le deuxième but huit minutes plus tard.

Jota inquiète Liverpool

"Je suis content de tout, à part le départ de Diogo [Jota] [blessé]", a déclaré Jurgen Klopp, le patron de Liverpool, lors de sa conférence de presse d'après-match.

"C'est une cheville tordue, elle est enflée. Ce n'est évidemment pas un bon signe, mais nous devons voir.

"Nous allons le vérifier le plus tôt possible jeudi. Nous avons besoin d'une évaluation plus approfondie."

Jota a été en excellente forme jusqu'à présent cette saison, ayant marqué 17 buts en 32 matchs dans toutes les compétitions, et cela l'a vu déloger Firmino de l'alignement.

Au cours des deux dernières saisons, Jota s'est transformé en numéro 9 après avoir joué la majeure partie de sa carrière en tant qu'ailier. Depuis son arrivée à Anfield, il a marqué 30 buts en 62 matches, mais n'a délivré que quatre passes décisives. Les chiffres d'un attaquant.