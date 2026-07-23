Le club de Liverpool a confiance en sa capacité à devancer Arsenal dans la course à la signature de Bradley Barcola, la star du Paris Saint-Germain, dont la valeur est estimée à environ 100 millions de livres sterling.

Arsenal place Barcola parmi ses cibles sur le marché des transferts, après avoir perdu la course à la signature de Morgan Rogers, qui a rejoint Chelsea en provenance d'Aston Villa dans une transaction d'un montant de 117 millions de livres sterling.

Mais le journal « The Sun » a appris que Liverpool mène actuellement la course à la signature de Barcola, qui suscite également l'intérêt du Bayern Munich.

Les Reds recherchent une recrue offensive de gros calibre, après le départ de la star chevronnée Mohamed Salah.

Liverpool avait déjà échoué à recruter Yan Diomandé, qui s'apprête à rejoindre le Paris Saint-Germain en provenance de Leipzig.

Il ne fait aucun doute que l'arrivée de Diomandé dans la capitale française signifie que le champion d'Europe peut se passer de Barcola, qui a affiché un niveau remarquable avec l'équipe de France lors de son parcours jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde.

Il ne reste plus que deux ans au contrat de Barcola, âgé de 23 ans, avec le Paris Saint-Germain, et il semble prêt à relever un nouveau défi dans sa carrière.

Le Paris Saint-Germain a par ailleurs besoin de générer des liquidités financières alors qu'il cherche à recruter le milieu de terrain de Monaco Magnes Akliouche, âgé de 24 ans, dont la valeur est estimée à environ 43 millions de livres sterling.

Liverpool avait déjà bouclé la signature de l'ailier espagnol Víctor Muñoz en provenance d'Osasuna contre 34,5 millions de livres sterling, tandis que Jérémy Jacquet rejoindra l'équipe, après un accord sur son transfert de Rennes conclu en janvier dernier contre 55 millions de livres sterling.