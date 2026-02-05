Liverpool : Déjà la fin pour Van Dijk ?

Il fêtera ses 35 ans cet été et quelques erreurs pourraient se glisser dans son jeu cette saison, tandis que 60 millions de livres sterling (82 millions de dollars) sont investis dans le potentiel du jeune talent français Jérémy Jacquet.

Liverpool a agi en fin de mercato hivernal pour recruter un nouveau défenseur central. Face à la concurrence de clubs comme Chelsea et Manchester United, les Reds ont réussi à s'imposer auprès de la pépite rennaise Jacquet.

Les champions en titre de Premier League sont conscients de la nécessité de rajeunir leur effectif, d'autant plus qu'Ibrahima Konaté sera libre de tout contrat et que leur capitaine, Virgil van Dijk, prend de l'âge.

Slot est toutefois confiant quant à la possibilité que son compatriote Van Dijk, qui fait partie de l'effectif des Reds depuis janvier 2018, obtienne un nouveau contrat à Liverpool, le sien courant jusqu'à l'été 2027.

Interrogé sur la possibilité que les récents appels de recrutement soient un signe de remplacement de Van Dijk, Slot a déclaré : « Ici, rien n'est jamais fait dans la précipitation. Il s'agit toujours d'une vision à long terme, d'une décision mûrement réfléchie.

Bien sûr, nous savons que Virgil ne jouera plus pour ce club pendant dix ans, mais il lui reste un an et demi de contrat. Il sera donc avec nous pendant cette période, voire plus longtemps s'il continue à être aussi en forme. Comme je l'ai déjà dit, c'est un véritable exploit pour lui, à son âge, de jouer tous les trois jours, non seulement pour son club, mais aussi pour son pays. »

« J’espère qu’il restera en aussi bonne forme pendant plusieurs années, mais ce club n’est pas dupe : nous savons qu’il y aura une vie sans Virgil dans les années à venir. Je peux affirmer, pour chaque poste, que ce club pense non seulement au court terme, mais aussi au moyen et au long terme dans les décisions qu’il prend. »