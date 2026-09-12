Liverpool a concédé le match nul samedi après-midi contre Fulham au terme d’une rencontre extrêmement décevante. À Anfield, les deux équipes n’ont pas réussi à marquer : 0-0.

Du côté de Liverpool, deux Néerlandais étaient titulaires avec Virgil van Dijk et Ryan Gravenberch. Jeremie Frimpong et Cody Gakpo ont dû se contenter d’un rôle de remplaçant, même s’ils sont entrés en jeu en seconde période. Gakpo l’a fait au poste d’ailier droit. Du côté de Fulham, Kenny Tete est également entré en jeu.

L’équipe d’Andoni Iraola a eu beaucoup de mal à prendre le contrôle du match. Des occasions ont bien été créées par Alexander Isak (frappe à côté) et Víctor Muñoz, mais de l’autre côté, Liverpool s’en est bien sorti à plusieurs reprises.

Alisson Becker a en effet décidé de servir Gravenberch sous une forte pression juste avant sa propre surface. Cela a failli très mal tourner : Gonzalo García a frappé, mais Jérémy Jacquet, très solide, a sauvé le ballon sur sa ligne. Antonee Robinson s’est lui aussi retrouvé en bonne position, mais l’Américain a placé sa tête à côté.

Liverpool a compris qu’il devait montrer un tout autre visage après la pause, mais le jeu des Reds est resté très poussif. Les entrants Gakpo et Frimpong n’ont pas pu y changer grand-chose.

En fin de match, c’est Fulham qui pouvait peut-être même revendiquer davantage la victoire. Joshua King a contraint Alisson à une parade extrême, mais il n’y a plus eu de but. Isak a ensuite eu une énorme occasion de la tête dans le temps additionnel, mais a vu sa tentative passer à côté.

Pour Liverpool, il s’agit déjà du troisième match nul de la saison en Premier League. Seul le match contre Ipswich Town a été gagné la semaine dernière (0-2). Pour Fulham, c’est le premier point de la saison.