Liverpool débourse une somme colossale et présente Barcola

Bradley Barcola peut officiellement se considérer comme un joueur de Liverpool. Le géant anglais a annoncé lundi que l’attaquant en provenance du Paris Saint-Germain avait passé avec succès sa visite médicale, avant de signer un contrat de plusieurs années.

« C’est un grand honneur de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très heureux. Cela a pris du temps, mais je suis extrêmement heureux de pouvoir désormais jouer pour Liverpool. La seule chose que je veux, c’est être sur le terrain et jouer », s’est réjoui Barcola sur le site officiel de son nouveau club.

« J’espère accomplir de grandes choses. Tout d’abord remporter la Premier League, c’est l’un des plus grands rêves de ma vie. Je veux y parvenir et faire partie de cette équipe sur le long terme. C’est aussi pour cela que j’ai signé un contrat longue durée. J’espère que cela va se concrétiser », a ajouté l’ambitieux attaquant.

Le PSG a adressé un mot de remerciement à Barcola sur son site officiel. « Le Paris Saint-Germain remercie chaleureusement Bradley pour ses trois saisons au club. Il est arrivé à Paris à l’âge de vingt ans, a connu une énorme progression, a remporté treize trophées et a contribué à écrire l’un des plus beaux chapitres de l’histoire du Paris Saint-Germain. »

« Grâce à son talent et aux émotions qu’il a suscitées chez les supporters, Bradley continuera de vivre dans le cœur des Parisiens. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et beaucoup de succès sous ses nouvelles couleurs », a déclaré la direction du PSG.

Selon les médias anglais, Liverpool paie un montant de 123 millions d’euros, qui peut encore grimper jusqu’à 144 millions grâce à des bonus. Ce n’est pas tout à fait un montant record, puisque 145 millions d’euros avaient été déboursés pour Alexander Isak.

Plus tôt, Liverpool envisageait encore un deal combiné avec Ibrahim Mbaye, mais l’ailier droit sénégalais a été vendu vendredi soir à Aston Villa pour 55 millions d’euros.

Barcola a disputé un total de 152 matches avec le géant français. Il y a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives. Il a remporté la Ligue des champions à deux reprises avec le club.