Liverpool dans l'embarras : Iraola réclame un transfert urgent

Liverpool a abordé le marché des transferts estival avec l'objectif de bâtir l'avenir de sa défense, mais l'enchaînement des événements a révélé que la crise ne concernait plus le futur, mais bien le présent. Les blessures, le départ de certains éléments clés et le manque de préparation des nouvelles recrues ont placé l'entraîneur Andoni Iraola devant un défi de taille, faisant du recrutement d'un défenseur central expérimenté une option qu'il n'est plus possible de reporter.

Lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans, organisée par le Qatar en novembre dernier, deux défenseurs ont attiré l'attention de la cellule de recrutement de Liverpool, poussant le club à agir rapidement pour boucler leur transfert.

En l'espace de quelques semaines, les Reds ont dépensé un total de 3,5 millions de livres sterling pour s'attacher les services du duo composé du Sénégalais Mour Talla Ndiaye et de l'Autrichien Ivania Ndoukoui.

Cette démarche s'est déroulée sous la supervision de Matt Newberry, directeur des talents mondiaux à Liverpool, dans le cadre d'un plan à long terme visant à assurer l'avenir de l'équipe au poste de défenseur central.

Mais personne au sein du club ne s'attendait à ce que ces deux jeunes défenseurs se retrouvent à diriger la défense de l'équipe première pendant la majeure partie du match d'ouverture de la préparation à la nouvelle saison.

La blessure de Gomez révèle l'ampleur de la crise

Joe Gomez s'est blessé et a dû quitter le terrain face à Sunderland après seulement huit minutes de jeu, tandis que Jeremie Frimpong et Giovanni Leoni n'étaient pas aptes à participer, ce qui a clairement mis en évidence le manque d'effectif dont souffre l'équipe dans l'axe défensif.

Si l'investissement dans les jeunes talents constitue un pilier important pour l'avenir du club, les besoins actuels de l'équipe exigent des solutions immédiates.

Le nouvel entraîneur Andoni Iraola avait déjà reconnu, avant même la blessure de Gomez, que son effectif souffrait d'un « manque numérique aigu » en défense.

Gomez a manqué la séance d'entraînement que Liverpool a disputée à Chicago dimanche, et le club devrait publier une mise à jour au cours de la semaine concernant la nature de la blessure et sa gravité.

Joe Gomez est le joueur le plus ancien de l'effectif actuel, mais sa carrière à Liverpool a été fortement marquée par les blessures.

Selon le site Transfermarkt, le défenseur anglais a manqué 225 matches depuis son arrivée à Liverpool en provenance de Charlton en 2015, un chiffre qui reflète l'ampleur des difficultés qu'il a traversées au cours des dernières années.

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Van Dijk combat seul

À l'heure actuelle, Virgil van Dijk est le seul défenseur central physiquement apte de l'équipe première.

Bien que le capitaine de Liverpool soit âgé de 35 ans et ait disputé l'intégralité des minutes de matches de Premier League la saison passée, il n'affiche plus les mêmes performances physiques qui le caractérisaient lors de ses années dorées.

Par ailleurs, le contrat de van Dijk, tout comme celui de Gomez, entre dans sa dernière année à Anfield, ce qui ouvre la porte à un éventuel départ du duo à la fin de la saison prochaine.

Les dirigeants de Liverpool estiment que Jeremie Frimpong, âgé de 21 ans, et Giovanni Leoni, 19 ans, représentent l'avenir du club à ce poste.

C'est pour cette raison que le club ne s'est pas opposé au départ d'Ibrahima Konaté au Real Madrid dans le cadre d'un transfert libre, après avoir investi 60 millions de livres sterling pour recruter Frimpong et 26 millions de livres sterling pour s'attacher les services de Leoni, considérés comme deux des talents défensifs les plus prometteurs de France et d'Italie.

Frimpong devrait disputer ses premières minutes sous le maillot de Liverpool face à Leeds United dimanche, tandis que le club accorde au duo le temps nécessaire pour progresser et atteindre son plein potentiel.

Mais la réalité actuelle indique qu'eux aussi, tout comme Ndiaye et Ndoukoui, en sont encore au début de leur carrière et ont besoin de davantage de temps et d'expérience.

Des calculs complexes sur le marché des transferts

Dans des déclarations à la chaîne BBC Sport depuis New York, où Liverpool se prépare à affronter Wrexham, la légende du club Robbie Fowler a affirmé que l'équipe avait besoin de renforts défensifs urgents.

Il a déclaré : « Nous avons besoin de joueurs, c'est tout à fait évident. Je suis très triste pour Joe Gomez, il a beaucoup souffert des blessures, et c'était une vraie occasion pour lui de prouver que l'équipe n'avait pas besoin de recruter un nouveau défenseur central. »

Il a poursuivi : « Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour recruter Frimpong et Leoni, mais la présence à leurs côtés de joueurs expérimentés comme Joe Gomez et Virgil van Dijk aurait constitué un facteur important dans leur développement. »

Il a conclu ses propos ainsi : « Nous ne verrons pas la meilleure version de ces jeunes joueurs pour le moment, c'est pourquoi l'équipe a besoin d'expérience. L'entraîneur lui-même a annoncé publiquement son besoin de joueurs, et je ne serais pas surpris que le recrutement d'un nouveau défenseur central figure parmi les priorités du club. »

L'échec de Liverpool à recruter Marc Guéhi l'été dernier suscite d'autant plus d'interrogations dans le contexte de la crise actuelle.

Le club détient une clause lui permettant de racheter Jarell Quansah, transféré au Bayer Leverkusen contre 35 millions de livres sterling en juillet dernier, mais aucun plan n'est prévu pour son retour à l'heure actuelle.

Des sources proches du club affirment que le recrutement potentiel de Bradley Barcola, que le Paris Saint-Germain réclame à plus de 100 millions de livres sterling pour sa vente, limitera la capacité de Liverpool à conclure des transferts supplémentaires durant le mercato.

De plus, le coût du recrutement de Frimpong et de Victor Muñoz s'est élevé à 94,5 millions de livres sterling. En l'absence de ventes importantes cet été, il n'est pas attendu que le club renouvelle les dépenses record qui avaient atteint 450 millions de livres sterling l'été dernier.

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Un avenir prometteur, un présent à résoudre

Robbie Fowler, auteur de 183 buts sous le maillot de Liverpool, a insisté sur le fait que disposer d'un effectif équilibré constituait l'un des secrets de la réussite.

Il a déclaré : « Quand on regarde Liverpool au cours de la dernière décennie, on constate que le onze de départ était très solide, mais le débat portait toujours sur la profondeur du banc de remplaçants. Je suis totalement convaincu de l'importance de bâtir un effectif équilibré, car cela préserve l'esprit de compétition au sein de l'équipe et fait comprendre à chaque joueur que sa place n'est pas garantie. »

Il a cité la légende du club Phil Neal en déclarant : « À cette époque, les joueurs craignaient de se blesser, car ils savaient que celui qui prenait leur place ne leur laisserait peut-être pas l'occasion de revenir. Cet état d'esprit est indispensable et a un impact direct sur l'élévation des standards de performance au sein de l'équipe. »

Entre l'été de l'an dernier et janvier 2026, Liverpool a recruté cinq défenseurs au poste d'axe central qui ne dépassaient alors pas l'âge de 20 ans : Giovanni Leoni, Mour Talla Ndiaye, Ivania Ndoukoui, Noah Adekoya et Jeremie Frimpong.

Ndoukoui devrait partir en prêt au cours de la saison actuelle, faute de remplir jusqu'à présent les conditions d'obtention d'un permis de travail au Royaume-Uni, malgré la belle prestation qu'il a livrée face à Sunderland.

La direction de Liverpool ne semble pas inquiète pour l'avenir du poste de défenseur central à long terme, mais la réalité actuelle confirme que l'équipe souffre d'un manque évident d'expérience, une lacune qui exige une intervention urgente si les Reds veulent lutter pour les premières places durant la nouvelle saison.