Liverpool casse sa tirelire pour Camavinga

On s'attend à l'arrivée de deux milieux de terrain, dont Nico Paz, au Bernabéu, ce qui pourrait entraîner le départ d'un joueur actuel.





Si tel est le cas, le plus susceptible de quitter le club serait Eduardo Camavinga, qui a peiné à trouver du rythme cette saison. Le Real Madrid est prêt à écouter les offres supérieures à 50 millions d'euros pour l'international français, qui suscite un vif intérêt, notamment en Premier League.





Selon TEAMtalk (via CaughtOffside), Liverpool fait partie des clubs intéressés par Camavinga et a déjà entamé des négociations pour le recruter. Les Reds estiment qu'un transfert à Anfield est possible, mais tout dépendra de leur capacité à convaincre le joueur de quitter la capitale espagnole, où il semble parfaitement intégré.





Camavinga est très apprécié par les dirigeants du Real Madrid depuis un certain temps, mais l'émergence de Thiago Pitarch ces dernières semaines laisse entrevoir la possibilité de le vendre afin de renflouer les caisses. Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Fede Valverde et Jude Bellingham lui sont également préférés, ce qui rend une vente envisageable malgré sa valeur élevée.





Liverpool serait une bonne option pour Camavinga.





Un transfert à Liverpool serait bénéfique pour toutes les parties. Camavinga deviendrait titulaire indiscutable à Anfield, ce qui lui permettrait de retrouver son meilleur niveau dans les années à venir. De son côté, le Real Madrid sait qu'il peut obtenir des sommes importantes des clubs de Premier League pour ses joueurs, comme ce fut le cas pour Casemiro, Raphaël Varane et Martin Ødegaard, respectivement transférés à Manchester United et Arsenal.