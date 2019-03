Liverpool-Burnley 4-2, les Reds s'accrochent dans la course au titre

Liverpool n'avait pas le droit à l'erreur au moment de recevoir Burnley en Premier League ce dimanche. Mission accomplie pour les Reds.

Dans la course effrénée que se livrent Liverpool et Manchester City pour le titre en Premier League, Liverpool n'avait pas le droit à l'erreur ce dimanche lors de la réception de Burnley, alors que le club du Merseyside restait sur quatre matches nuls sur les six dernières journées. Pourtant, dès la 6e minute, Westwood tire un corner sur lequel Alisson ne peut intervenir et se fait surprendre pour l'ouverture du score.

Les Reds, pourtant dominateurs, rétorqueront qulques instants plus tard avec une égalisation vers la 20e minute, quand une combinaison entre Wijnaldum et Salah permet à ce dernier de centrer pour Firmino qui avait bien suivi l'action et peut remettre ainsi les pendules à l'heure.

L'article continue ci-dessous

Dix minutes plus tard, les locaux prendront l'avantage quand une récupération haute de Lallana sur un tacle profite à Mohamed Salah qui ne peut néanmoins reprendre. Sadio Mané peut lui, et trompe Heaton. Ce diable de Salah, toujours à l'aftût se heurtera quelques minutes plus tard à une bonne sortie de Heaton, mais le score n'évoluera plus avant le repos.

Dans un match disputé dans des conditions climatiques ardues, avec de la grêle chutant sur Anfield Road, Liverpool fera tout pour s'envoler au score et ne plus être inquiété et y parviendra à 20 minutes du terme, quand Heaton dégage directement sur Salah qui choisit le duel avec le portier adverse, le perd, mais constate que Firmino, encore lui, a bien suivi et peut marquer dans le but vide.

3-1, puis 3-2, car Liverpool s'offrira une petite frayeur en fin de rencontre quand Gudmundson réduira la marque pour les visiteurs dans le temps additionnel. Finalement, Mané s'offrira un doublé à la 93e minute pour mettre tout le monde d'accord et permettre aux Reds de se replacer dans la course au titre en PL.