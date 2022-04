Quart de finale retoiur de C1 à Anfield ce mercredi soir.



Les buts d'Ibrahima Konaté, Sadio Mané et Luis Diaz avaient permis aux Reds de remporter le match aller à Lisbonne (1-3). Le Benfica était donc condamné à l'exploit ce soir s'il voulait disputer sa première demi-finale de C1 depuis 1990.

Mais ce sont les Reds qui allaient ouvrir la marque dès la 21e minute. Sur un corner exécuté par Tsimikas depuis le côté gauche, Konaté montait très haut pour piquer sa tête pour le 1-0.

L'article continue ci-dessous

Les Aigles allaient égaliser à la demi-heure de jeu. Gonçalo Ramos, couvert par Tsimikas, hérite d'un ballon contré par Milner à l'entrée de la surface. Il enchaîne par un tir puissant du pied droit pour tromper Alisson à mi-hauteur au ras du poteau gauche.

Peu avant le repos, Grimaldo effectuait un sauveage héroique, en taclant le ballon du bout du pied sur un repli incroyable.

La seconde période allait voir Roberto Firmino sortir du bois et s'offrir un doublé en l'space de dix minutes (55e, 65e) et permettre à Liverpool de faire le break. Yaremchuk allait néanmoins réduire le score à un quart d'heure de la fin. L'Ukrainien débordait Alisson par la gauche et conclut en croisant du pied gauche dans le but vide. Le prodige Darwin Nunez allait marquer le 3e but de son équipe pour parachever un 3-3 spectaculaire à Anfield.