Liverpool - Alcantara absent "encore quelques semaines" selon Klopp

Absent depuis le 18 octobre dernier, Thiago Alcantara va encore devoir patienter avant d'effectuer son retour, comme l'a indiqué son entraîneur.

Jürgen Klopp n'en a pas terminé avec les blessures... Ce lundi, l'entraîneur des Reds a fait le point sur l'état de santé de Thiago Alcantara. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Selon le technicien allemand, l'ancien milieu de terrain du va rester indisponible encore "quelques semaines", lui qui n'a plus joué avec depuis le 18 octobre dernier, date à laquelle il a été blessé au genou suite à un tacle grossier de Richarlison, attaquant d' , lors d'un derby bouillant.

Depuis sa signature en septembre, l'international espagnol a été limité à seulement deux apparitions, totalisant 135 minutes sous ses nouvelles couleurs... Insuffisant. Ces derniers jours, les fans étaient naturellement désespérés de voir que le joueur n'avait pas encore repris l'entraînement complet. Obligeant Jürgen Klopp à clarifier la situation.

"Cela prendra encore quelques semaines. C'est comme ça"

Avant le choc contre l' Amsterdam en Ligue des Champions, l'entraîneur a fait le point. "Donc, le jour où Thiago a été blessé dans le match d'Everton, il y a eu une autre grave blessure [rupture du ligament croisé antérieur de Virgil van Dijk]. Il y a eu deux scanners, l'un était vraiment une mauvaise nouvelle, l'autre [celui de Thiago] était vraiment une bonne nouvelle parce que rien n'était cassé, rien n'a été rompu, mais nous réalisons maintenant que c'était encore un impact énorme sur le genou", a-t-il constaté.





"Tout le monde pense que, parce que rien n'a été cassé, vous pouvez aller mieux après quelques jours. Mais l'impact sur le genou était si grand que ce n'est toujours pas OK. Ce n'est pas massif et il s'entraîne de temps en temps, mais nous réalisons qu'il doit franchir des étapes supplémentaires. Je ne peux pas dire exactement quand il ira bien, mais cela prendra encore quelques semaines. C'est comme ça", a ensuite expliqué l'entraîneur des Reds, qui devra donc composer sans son milieu de terrain.

De plus, Jürgen Klopp a confirmé que James Milner raterait le match face à l'Ajax après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors du match nul 1-1 de samedi à . Liverpool vérifiera au dernier moment la forme physique du milieu de terrain Naby Keita, mais Trent Alexander-Arnold et Xherdan Shaqiri sont déjà forfaits.

Alexander-Arnold, cependant, se rapproche d'un retour après avoir raté les trois derniers matches pour un problème de mollet. "Ils se rapprochent tous, mais pas assez pour demain", a déclaré Klopp. "Avec Naby, nous devons encore vérifier, mais les deux autres, ils ne seront pas prêts. Trent a l'air plutôt bien (...) Cela semble bien, mais ce n’est pas ma décision de décider quand ce sera terminé. Je prends le relais quand j'aurai le feu vert, et cela ne s'est pas encore produit, mais de mon œil plutôt expérimenté, laissez-moi le dire comme ça, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, ce ne sera plus si long pour Trent", a enfin déclaré Jürgen Klopp, entre optimisme et impatience.