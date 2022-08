Le grand nombre de blessures, touchant plusieurs titulaires de l'équipe première, est l'une des raisons du début discret de Liverpool.

Jürgen Klopp est privé de 10 joueurs de l'équipe première, ce qui a compliqué le processus de sélection, l'entraîneur étant obligé de trouver des alternatives et des solutions lors des trois premiers matchs de la saison.

L'un des principaux secteurs touchés est le milieu de terrain - Thiago, Naby Keita, Oxlade-Chamberlain et Curtis Jones sont tous sur la liste des blessés. Le coach allemand a aligné Jordan Henderson, James Milner et Harvey Elliot lors du match de lundi contre Manchester United, laissant Fabinho sur le banc, mais cela n'a pas fonctionné. Les Reds se sont inclinés 2-1 à Old Trafford, mettant fin à une série de 21 matches sans défaite en Premier League.

En raison de la crise des blessures, il a été question que Liverpool revienne sur le marché des transferts pour renforcer un secteur qui préoccupe les supporters. Cependant, Fabrizio Romano, spécialiste du sujet, ne voit pas les Merseysiders sortir à nouveau leur carnet de chèques cet été - à moins qu'ils ne trouvent un autre Luis Díaz.

"Je pense que Jürgen Klopp a dit la vérité sur les plans du club : Liverpool n'envisagera une nouvelle signature que si une opportunité intelligente comme Luis Díaz se présente en janvier, par exemple. Sinon, ils garderont l'équipe actuelle. Nous avons vu par le passé que Liverpool, sous la direction de Klopp, n'a pas tendance à acheter dans la panique ; en l'état actuel des choses, l'approche est la même", écrit le journaliste italien dans sa chronique pour CaughtOffside.