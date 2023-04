Liverpol - Arsenal : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Liverpool - Arsenal : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Course au titre contre course à l'Europe dans cette magnifique affiche du football anglais.

Arsenal ne doit pas lâcher de terrain

Une semaine après avoir sombré contre City et quelques jours après s'être endormi face à Chelsea, Liverpool enchaîne avec un troisième choc au sommet. L'objectif pour la bande de Jurgen Klopp : ne pas définitivement perdre le contact avec les places européennes.

Côté visiteurs, Arsenal a vu City déssosser les Reds la semaine passée et compte bien faire de même à Anfield pour conserver son avance sur ces mêmes Citizens. Avec huit points de marge (et un match disputé en plus), les Gunners ont le droit de croire en leur bonne étoile.

Horaire et lieu du match Liverpool - Arsenal

Ville : Liverpool

Liverpool Stade : Anfield

Anfield Heure : 17h30 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Liverpool - Arsenal ?

Liverpool-Arsenal

Premier League

Dimanche 9 avril

17h30 sur Canal +

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Liverpool et d'Arsenal

Liverpool : VDDDN

Arsenal : NVNVV

Les équipes probables

XI de départ de Liverpool :Alisson - Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold - Henderson, Fabinho, Milner - Nunez, Gakpo, Salah.

XI de départ d'Arsenal : Ramsdale - Zinchenko, Gabriel, Holding, White - Xhaka, Partey, Odegaard - Martinelli, Jesus, Saka.