Sénégal - Égypte : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est bien plus qu'une demi-finale, c'est un règlement de comptes au sommet de l'Afrique. Ce mercredi soir (20h00) au Grand Stade de Tanger, le Sénégal et l'Égypte se retrouvent pour un nouvel épisode de leur rivalité incandescente. Après la finale de 2021 et les barrages du Mondial 2022, tous deux remportés par les Lions de la Teranga aux tirs au but, les Pharaons sont en quête de vengeance. Pour Mohamed Salah, 33 ans, ce match a une saveur d'ultimatum : c'est peut-être sa dernière chance de soulever enfin ce trophée continental qui le fuit, contrairement à son ancien compère de Liverpool, Sadio Mané. Auteur de 4 buts dans ce tournoi, le capitaine égyptien est en mission, déterminé à briser la malédiction face à sa bête noire et à prouver, comme l'a clamé son coach Hossam Hassan, que "le Sénégal n'est pas un obstacle".

Le Sénégal, force tranquille à "domicile"

Mais le défi est immense, car le Sénégal dégage une impression de puissance sereine. Évoluant à Tanger comme dans leur jardin depuis le début du tournoi, les champions en titre ont déroulé un football méthodique et efficace (11 buts marqués, seulement 2 encaissés). Portés par un Sadio Mané chef d'orchestre (3 passes décisives) et une défense de fer dirigée par Koulibaly, les hommes de Pape Thiaw semblent programmés pour conserver leur couronne. Avec un jour de repos supplémentaire et une confiance inébranlable, ils abordent ce choc avec l'ambition "respectueuse" de confirmer leur suprématie actuelle sur le géant égyptien.

Atcho au sifflet, la polémique enfle

L'avant-match est cependant pollué par une controverse arbitrale majeure. La désignation du Gabonais Pierre Ghislain Atcho, déjà au cœur des critiques lors du quart Algérie-Nigeria et ayant un passif avec le Sénégal lors de la dernière CAN, a provoqué une levée de boucliers. Cette nomination ravive les tensions et fait craindre que l'arbitrage ne devienne le triste protagoniste d'une affiche qui mériterait de ne se jouer que sur le talent. La pression sera maximale sur l'homme en noir, scruté à la loupe par deux nations qui ne pardonneront aucune erreur.

Salah contre Mané, l'épilogue ?

Au-delà des polémiques, ce match reste le duel fratricide entre deux légendes vivantes. Mané, le vainqueur habituel des duels décisifs, contre Salah, le revanchard affamé. Leur confrontation directe symbolise à elle seule l'histoire récente du football africain. Entre la maîtrise collective sénégalaise et la résilience égyptienne, capable de survivre à tous les scénarios (prolongations, tirs au but), Tanger s'apprête à vivre une nuit d'histoire. Pour Salah, c'est vaincre ou voir son rêve s'envoler peut-être à jamais. Pour Mané, c'est confirmer qu'il est bien le roi actuel du continent.

Sur quelle chaine suivre le match Sénégal - Egypte

La rencontre entre le Sénégal sera à suivre ce mercredi 15 janvier 2026 à partir de 18h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Sénégal - Egypte

Le match entre le Sénégal et l'Egypte se tient ce mercredi 14 janvier à partir de 18h00 au Stade Ibn Batouta de Tanger.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Sénégal

Le Sénégal aborde cette demi-finale de la CAN avec un groupe au complet, un luxe rare à ce stade de la compétition et un vrai casse-tête positif pour Aliou Cissé. Aucun souci physique majeur n’est à signaler côté Lions de la Teranga, qui ont pu gérer les temps de jeu depuis le début du tournoi. Cette profondeur d’effectif permet au sélectionneur de maintenir une forte intensité, tout en adaptant ses choix selon l’adversaire.

Le Sénégal s’appuiera logiquement sur son capitaine Sadio Mané, déjà auteur de trois passes décisives depuis le début de la compétition. L’efficacité offensive est collective, avec notamment Iliman Ndiaye, buteur décisif au tour précédent, tandis que Nicolas Jackson postule à une place de titulaire. Dans l’entrejeu, Pape Gueye, déterminant lors des tours précédents, aura un rôle clé dans l’équilibre et la maîtrise du tempo face à l’Égypte.

Infos sur l'équipe de l'Egypte

L’Égypte abordera cette demi-finale avec un point d’ancrage évident : Mohamed Salah. Le capitaine des Pharaons reste au cœur de toutes les espérances, dans un duel symbolique face à son ancien coéquipier Sadio Mané. Avec quatre buts en cinq matches, Salah est en lice pour le Soulier d’or et peut, en cas de réalisation supplémentaire, devenir co-meilleur buteur égyptien de l’histoire de la CAN.

Derrière, l’Égypte devra composer sans Mohamed Hamdi, blessé au genou face au Bénin. Ahmed Fatouh est pressenti pour le remplacer, avec l’obligation de se racheter après son but contre son camp en quart. Offensivement, Omar Marmoush, déjà buteur contre la Côte d’Ivoire, sera attendu pour accompagner Salah face au bloc sénégalais.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations