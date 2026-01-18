Real Sociedad - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un déplacement périlleux qui attend le leader de la Liga dans un contexte émotionnel incandescent. Ce dimanche soir (21h00), le FC Barcelone se rend à la Reale Arena pour y défier la Real Sociedad, alors que la ville célèbre son "Jour de Saint-Sébastien", une fête locale qui promet une ambiance volcanique. Pour les hommes de Hansi Flick, l'enjeu est colossal : signer une douzième victoire consécutive toutes compétitions confondues et maintenir l'écart de quatre points sur le Real Madrid. Auréolés de leur récent sacre en Supercoupe d'Espagne et d'une qualification tranquille en Coupe du Roi, les Blaugranas débarquent au Pays Basque avec la confiance d'une équipe qui a tout gagné depuis fin octobre. Mais attention à l'excès de confiance : la Real Sociedad, bien que 11e et irrégulière à domicile cette saison (seulement 11 points en 9 matchs), reste sur une dynamique positive depuis l'arrivée de Pellegrino Matarazzo (invaincu en trois matchs) et voudra offrir un cadeau de prestige à son public en ce jour de fête.

Le "Flick-ball" à l'épreuve du mur basque

Sur le terrain, ce sera l'opposition de deux dynamiques. Le Barça, métamorphosé par Flick, a délaissé la possession stérile pour un jeu de transition foudroyant, symbolisé par un Raphinha en état de grâce (8 buts sur ses 8 derniers matchs) et l'éclosion continue de Lamine Yamal. Cette verticalité sera la clé pour déstabiliser un bloc basque qui a montré des vertus de résilience insoupçonnées, comme en témoigne leur remontée héroïque contre Osasuna en Coupe. Matarazzo, conscient de l'écart technique, misera sur l'agressivité et la capacité de ses ailiers, notamment Oyarzabal, à exploiter la profondeur dans le dos de la ligne défensive haute des Catalans. Cependant, Flick devra composer sans Gavi et Christensen, blessés de longue date, ce qui pourrait fragiliser son entrejeu face à l'intensité physique imposée par les locaux.

Les fantômes de l'arbitrage et la revanche

L'ombre des polémiques passées planera inévitablement au-dessus d'Anoeta. Si le Barça a remporté quatre des cinq derniers duels, la défaite 1-0 de la saison dernière reste en travers de la gorge des Catalans, marquée par un but refusé à Lewandowski pour un hors-jeu millimétrique et contesté par la VAR. Du côté de San Sebastián, on n'a pas oublié les décisions litigieuses des années précédentes (penalty non sifflé, corners contestables) qui nourrissent un sentiment d'injustice face au géant catalan. Ce passif lourd, combiné à l'enjeu du match, mettra une pression terrible sur le corps arbitral. Dans un stade qui se sent souvent lésé face aux "gros", chaque coup de sifflet sera scruté, amplifiant la tension d'un match qui s'annonce déjà électrique.

Un virage avant l'Europe

Pour le Barça, ce match est aussi un virage stratégique avant le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Une victoire à Anoeta enverrait un message important à toute l'Europe et consoliderait son statut de favori pour le titre national. Pour la Real Sociedad, c'est l'occasion ou jamais de prouver qu'elle vaut mieux que son classement actuel et de lancer enfin sa saison. Entre la machine à gagner catalane et l'orgueil blessé des Basques, la bataille de Saint-Sébastien promet d'être l'un des sommets de cette phase aller. Le Barça a l'occasion de tuer le suspense, la Real a le pouvoir de relancer la Liga.

Sur quelle chaine suivre le match Real Sociedad - FC Barcelone

La rencontre entre la Real Sociedad et le FC Barcelone sera à suivre ce dimanche 18 janvier à partir de 21h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports 1 (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Sociedad - FC Barcelone

LaLiga - LaLiga Reale Arena

Le match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone se joue ce dimanche 18 janvier à partir de 21h00, heure française, au Stade Anoeta de San Sebastian.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de la Real Sociedad

La Real Sociedad devra composer avec plusieurs absences pour la réception du Barça. Iñaki Rupérez est forfait sur blessure, tandis que Yangel Herrera et Orri Óskarsson devraient également manquer ce rendez-vous de Liga. En l’absence de nouvelles alertes, Imanol Alguacil pourrait reconduire le même onze aligné face à Getafe, une prestation jugée suffisamment convaincante pour assurer une certaine continuité.

Dans les zones offensives, Brais Méndez est attendu dans un rôle avancé, tandis que Mikel Oyarzabal mènera l’animation dans le dernier tiers. Le capitaine basque reste l’atout majeur de la Real cette saison, avec déjà cinq buts et trois passes décisives en championnat, et sera l’une des principales menaces à contenir pour la défense barcelonaise.

Infos sur l'équipe du Barça

Le FC Barcelone aborde ce déplacement à Saint-Sébastien avec un effectif presque au complet. Gavi et Andreas Christensen restent indisponibles en raison de blessures au genou, mais le reste du groupe est apte. Après la Coupe du Roi, Hansi Flick devrait procéder à plusieurs ajustements, avec les retours annoncés de Fermín López, Frenkie de Jong, Pedri, Eric García et Raphinha dans le onze de départ.

Le secteur offensif pourrait être particulièrement séduisant, avec Lamine Yamal et Marcus Rashford sur les côtés. En défense, Ronald Araújo est de nouveau disponible, tandis que João Cancelo, revenu en prêt, pourrait connaître une nouvelle première apparition sous le maillot blaugrana.

