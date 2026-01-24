Metz - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Parmi les rencontres du multiplex de la 19e journée de Ligue 1, l’affiche entre le FC Metz et l’Olympique Lyonnais attire l’attention. Ce dimanche, au Stade Saint-Symphorien, deux dynamiques opposées se croisent. D’un côté, un OL ambitieux, solide sur tous les tableaux. De l’autre, un FC Metz en grande difficulté, déjà sous pression maximale.

Metz - Lyon, un choc aux objectifs opposés

L’Olympique Lyonnais débarque en Lorraine avec des certitudes. Les hommes de Paulo Fonseca traversent une période faste. Leaders de la phase de ligue en Europa League, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, les Gones restent aussi pleinement engagés dans la course à la Ligue des Champions.

Avant cette 19e journée, l’OL pointe à la quatrième place du championnat. Une position qui nourrit de grandes ambitions. L’intégration express d’Endrick renforce encore cet optimisme. Le jeune attaquant brésilien se montre décisif lors de ses deux premières apparitions et symbolise l’élan lyonnais. Face à la lanterne rouge, Lyon vise clairement la continuité.

Des statistiques à surveiller pour l’OL

Tout n’est pourtant pas parfait loin du Groupama Stadium. Lyon n’a remporté aucun de ses trois derniers déplacements face à des équipes promues en Ligue 1, avec un nul et deux revers. Un constat rare, puisque le club n’a plus connu une telle série depuis la saison 2020-21.

En revanche, la dynamique récente rassure. Trois victoires consécutives en Ligue 1, sans série plus longue depuis la fin de l’exercice 2023-24. À l’extérieur, l’OL n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matchs, mais ce succès récent à Monaco (3-1, le 3 janvier) pourrait servir de référence.

Autre indicateur positif : Lyon pourrait inscrire au moins trois buts lors de deux déplacements consécutifs pour la première fois depuis mars-avril 2024.

Metz sous pression maximale

La situation du FC Metz inquiète. Derniers du classement, les Grenats s’enlisent et restent à six longueurs du premier non-relégable. Les résultats manquent, la confiance aussi. Ce contexte tendu a entraîné un changement fort : Stéphane Le Mignan a quitté son poste.

Pour tenter de provoquer un électrochoc, la direction a confié les rênes de l’équipe à Benoît Tavenot. Un baptême du feu compliqué, face à un adversaire en pleine réussite.

Horaire et lieu du match Metz - Lyon

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Saint Symphorien

Le match entre Metz et Lyon se tient ce dimanche 25 janvier à partir de 17h15, heure française, au Stade Saint-Symphorien.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Metz

Le FC Metz abordera cette journée de Ligue 1 avec un effectif amoindri. Pape Sy, Boubacar Traoré et Joseph Mangondo sont d’ores et déjà indisponibles, ce qui limite les options de Benoît Tavenot. Dans ce contexte délicat, le club lorrain s’appuiera sur l’expérience de Fodé Ballo-Touré pour encadrer une défense qui devra se montrer rigoureuse. Passé notamment par l’AS Monaco et l’AC Milan, le latéral apporte un vécu précieux dans la lutte pour le maintien.

Sur le plan offensif, Metz conserve néanmoins de sérieux atouts. Gauthier Hein réalise une saison aboutie, avec un bilan de six buts et quatre passes décisives en championnat, et reste l’un des principaux dangers messins. Le staff espère également pouvoir compter sur Habib Diallo, de retour de la CAN, lui qui a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises en Ligue 1 cette saison.

Dans cette optique, Metz pourrait se présenter avec Fischer dans les cages, une ligne défensive composée de Kouao, Sané, Mboula et Colin, Deminguet et Traoré au milieu, Mbaye et Hein dans les couloirs, tandis que Tsitaishvili et Sané seraient chargés d’animer l’attaque.

Infos sur l'équipe de Lyon

Du côté lyonnais, plusieurs absences sont encore à déplorer. Ernest Nuamah et Malick Fofana sont toujours à l’infirmerie, tandis que Nicolas Tagliafico s’est blessé en milieu de semaine face aux Young Boys de Berne et manquera environ un mois de compétition. Touché également, Abner Vinícius reste incertain après avoir déjà dû déclarer forfait en Europa League. En revanche, l’OL pourrait enregistrer le retour de Moussa Niakhaté dans l’axe de la défense, après sa participation à la CAN, renforçant un secteur déjà performant.

Suspendu lors de la précédente journée, Corentin Tolisso est de nouveau disponible et devrait reprendre sa place dans l’entrejeu, une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca. Sur le plan offensif, Endrick continue d’attirer tous les regards. Buteur pour sa première apparition face au LOSC en Coupe de France, l’attaquant prêté par le Real Madrid a confirmé en délivrant une passe décisive contre Brest en Ligue 1.

En conférence de presse, Paulo Fonseca a précisé la situation de ses latéraux : « Nicolas Tagliafico est blessé pour un mois, il souffre d’une entorse de la cheville, similaire à celle qu’avait connue Ruben Kluivert il y a quelques mois. Pour Abner, nous verrons demain s’il peut faire le déplacement à Metz, mais cela semble compliqué. En défense, nous avons d’autres solutions et nous déciderons laquelle sera la meilleure ».

Ainsi, l’OL pourrait s’articuler autour de Descamps dans les buts, avec Hateboer, Kluivert, Mata et Maitland-Niles en défense. Le milieu serait composé de Tolisso, Morton et Merah, tandis qu’Endrick, Pavel Sulc et Afonso Moreira animeraient le secteur offensif.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

